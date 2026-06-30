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청도 민선 9기 군정 밑그림 완성…슬로건 ‘위대한 청도 군민과 함께’

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청도 박영만 기자

승인 : 2026. 06. 30. 14:52

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대 목표 · 61개 공약사업 확정
인수위마무리
청도군수직 인수위원회가 30일 최종 활동보고회를 끝으로 4주간의 공식 일정을 모두 마무리했다/청도군.
경북 청도군수직 인수위원회가 민선 9기 군정 슬로건을 '위대한 청도 군민과 함께'로 확정하고 61개 공약사업을 제시하며 한 달간의 공식 활동을 마무리했다.

청도군수직 인수위원회는 30일 최종 활동보고회를 열고 지난 4주간의 활동 결과와 민선 9기 군정 운영 방향을 발표했다.

인수위원회는 지난 9일 박종규 위원장을 비롯한 각 분야 전문가 15명으로 출범해 기획행정, 사회문화, 농산경제 등 3개 분과를 중심으로 군정 전반을 점검하고 민선 9기 정책 방향과 공약 실행 방안을 검토해 왔다.

이날 확정한 군정 슬로건인 '위대한 청도 군민과 함께'에는 군민과 소통하며 지역 발전과 미래 성장을 이끌겠다는 민선 9기 군정 철학을 담았다.

인수위는 박권현 청도군수 당선인의 공약을 실행 가능한 정책으로 구체화하고 지역 발전을 위한 중장기 비전과 군정 운영의 기본 방향도 함께 마련했다.

민선 9기 군정 목표는 △혁신농업 활력경제 △다시 뛰는 희망미래 △살고 싶은 문화도시 △함께하는 행복복지 △군민 중심 열린행정 등 5개 분야로 설정했다.

공약사업은 모두 61건이다. 주요 사업으로는 농산물 유통 허브 구축, 창업 생태계 조성과 일자리 확대, 청도형 햇빛연금 보장제 도입, 대구권 광역철도(대경선) 청도역 연장 추진, 어르신 목욕 편의 지원, 36홀 규모 파크골프장 조성 등이 포함됐다.

이와 함께 청도 미래농업 5개년 계획 수립과 한국코미디타운 활성화, 청도 호국충훈공원 조성, 청도 미식문화 브랜드 육성 등 지역 경쟁력 강화를 위한 중장기 과제도 제안했다.

박종규 인수위원장은 "지난 한 달은 민선 9기 군정의 방향을 설정하고 군민과의 약속을 구체화하는 시간이었다"며 "인수위원들의 제안이 새로운 청도의 성장과 군민 화합의 밑거름이 되기를 기대한다"고 말했다.

한편 청도군수직 인수위원회는 활동 결과와 정책 제안 등을 담은 백서를 제작해 다음 달 말 군민들에게 공개할 예정이다.
박영만 기자

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