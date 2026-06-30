선다이오드, 원풍물산과 손잡고 차세대 마이크로LED 사업화 속도

20년 투자한 원풍물산과 생산 공정 협력 확대

하이브리드 본딩 앞세워 마이크로LED 사업화 속도

썬다이오드의 수직적층형 기술로 구현된 풀칼러 마이크로 디스플레이. 0 선다이오드가 개발한 수직 적층형 마이크로LED 기반 풀컬러 마이크로 디스플레이./선다이오드

미국 마이크로LED 기업 선다이오드가 원풍물산과 생산 공정 협력에 나선다. 20년 가까이 이어온 투자 관계를 제조 협력으로 확대하며 적층형 마이크로LED 상용화에 속도를 낸다는 구상이다.30일 선다이오드에 따르면 회사는 지난 25일 원풍물산과 차세대 마이크로LED 디스플레이 사업화를 위한 하이브리드 본딩 기술협력 양해각서(MOU)를 체결했다.선다이오드는 미국 실리콘밸리에 본사를 둔 마이크로LED 기업으로, RGB 서브픽셀을 평면으로 배열하는 기존 방식 대신 수직으로 쌓아 올리는 3차원(3D) 마이크로LED 기술을 개발했다. 개별 LED를 하나씩 옮겨 붙이는 복잡한 공정을 줄이고 반도체 기판 위에서 직접 디스플레이를 구현할 수 있어, 생산 효율과 초고해상도 구현에 유리하다는 평가를 받는다. 회사는 이 기술력을 인정받아 2023년 국제정보디스플레이학회(SID) 디스플레이 위크 I-Zone에서 '베스트 프로토타입'을 수상했으며, 글로벌 마이크로LED 협회 회원사로도 활동하고 있다.협약에 따라 원풍물산은 선다이오드가 개발 중인 적층형 마이크로LED 디스플레이의 핵심 후공정인 하이브리드 본딩 분야에서 제조 협력사로 참여한다. 하이브리드 본딩은 반도체와 디스플레이 칩을 초미세 단위로 접합하는 기술로, 픽셀 간격이 10마이크로미터(㎛) 미만인 초고해상도 마이크로 디스플레이 구현에 필요한 핵심 공정으로 꼽힌다.선다이오드는 이번 협력을 통해 적층형 마이크로LED 생산 체계를 강화한다는 방침이다. 아울러 이를 기반으로 방산용 증강현실(AR) 디스플레이를 비롯해 의료기기, 진단장비, 정밀 뷰티 센서 등으로 적용 분야를 넓혀갈 계획이다.양사는 20년 가까이 협력 관계를 이어오고 있다. 원풍물산은 의류 주문자상표부착생산(OEM) 사업을 기반으로 성장한 기업으로, 선다이오드 설립 초기인 2006년부터 투자에 참여해 현재까지 30%대 지분을 보유한 최대주주다. 이번 협약은 기존 투자 관계를 생산 공정 협력으로 확대한 사례로 평가된다.원풍물산 관계자는 "차세대 마이크로디스플레이 생산 공정 분야에서 핵심 제조 역량을 확보할 것으로 기대한다"며 "선다이오드와 협력 범위를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.