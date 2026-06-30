곽재선 회장, KG그룹 자사주 매입으로 밸류업 속도… 주주환원 강화 나선다

곽재선 회장, KG케미칼·KG이니시스 각각 10만주 장내 매입

저평가 해소·주가 안정 기대…책임경영 의지 반영

배당 확대·IR 강화 등 주주환원 정책 지속 추진

곽재선 회장 (2) 0 곽재선 KG그룹 회장이 총 20만주의 자사주를 장내 매입하며 기업가치 제고와 주주환원 강화에 나섰다./KG그룹

KG그룹이 그룹 내 주요 상장사의 자사주 매입을 단행하며 기업가치 제고와 주주환원 강화에 나섰다.KG그룹은 곽재선 회장이 그룹 주요 상장사인 KG케미칼과 KG이니시스가 각각 10만주씩, 총 20만주의 자사주를 장내 매입했다고 30일 밝혔다. 자사주 취득은 지난 24일부터 25일까지 이틀간 진행됐다.이번 자사주 매입은 두 회사의 사업 경쟁력과 성장 잠재력에 비해 현재 주가가 저평가됐다는 판단에 따른 것이다. 그룹은 책임경영을 강화하고 시장 신뢰를 높여 주주가치를 제고한다는 방침이다.KG그룹은 최근 주요 계열사들이 안정적인 실적과 현금흐름을 유지하고 있는 만큼, 이를 기반으로 주주환원 정책도 확대할 계획이다. 단순한 외형 성장보다 실적에 기반한 성과를 주주와 공유하는 경영 체계를 강화하고, 기업가치가 시장에서 적정하게 평가받을 수 있도록 한다는 전략이다.KG그룹 관계자는 "주주가치는 기업 경영의 최우선 순위이며 진정한 밸류업은 주주와의 신뢰에서 시작된다"며 "이번 자사주 매입을 시작으로 향후 배당 확대와 투명한 경영 공시 등 다양한 주주환원 정책을 지속 추진해 나갈 것"이라고 말했다.이어 "정기적인 IR 활동을 통해 주주환원 정책 이행 현황을 투명하게 공개하고 시장과 적극적으로 소통해 기업가치가 주가에 제대로 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.