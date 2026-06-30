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건설·부동산 분양정보

6년 임대 후 분양 전환…LH, 경기 ‘군포대야미지구 A1블록’ 입주자 모집

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전원준 기자

승인 : 2026. 06. 30. 15:12

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총 378가구
군포대야미 A1블록 조감도
한국토지주택공사(LH)가 경기 군포시 일대에서 공급하는 분양전환 공공임대주택 '군포대야미 A1블록' 아파트 조감도./LH
한국토지주택공사(LH)가 경기 군포시 군포대야미지구에서 분양전환 공공임대주택 입주자를 구한다.

LH는 군포대야미지구 A1블록에서 분양전환 공공임대주택 378가구의 입주자 모집을 시작한다고 30일 밝혔다.

이번 단지는 입주 후 6년간 임대로 거주한 뒤 분양 여부를 선택할 수 있는 '6년 분양전환 공공임대' 방식으로 공급된다.

전용면적별 공급 가구 수는 △55㎡A 52가구 △59㎡A1·A2·A3 185가구 △59㎡B1·B2 70가구 △59㎡C1·C2 71가구 등이다.

임대 조건은 전용 55㎡A형의 경우 임대보증금 8561만4000원, 월 임대료 약 64만7000원이다. 전용 59㎡형은 평균 임대보증금 9599만원, 평균 월 임대료 약 70만2000원으로 책정됐다.

분양전환 가격은 입주 시점과 분양전환 시점의 감정평가 금액을 평균한 가격으로 산정된다.

영동고속도로 군포IC와 수원광명고속도로를 이용하기 편리해 서울 강남권과 경기 남부 주요 지역으로 접근성이 뛰어나다. 향후에는 수도권광역급행철도(GTX)-C 노선 금정역 개통도 예정돼 있어 교통 환경이 개선될 전망이다.

생활 인프라도 갖췄다. 수리산과 갈치저수지, 반월호수 등이 가까워 쾌적한 자연환경을 누릴 수 있으며, 대형 상업시설 이용도 편리하다. 군포첨단산업단지와 군포제일공단이 인접해 직주근접 입지도 확보했다.

단지는 고층형 제로에너지건축물(ZEB) 3등급을 적용한다. 태양광과 지열 등 신재생에너지 설비를 도입해 에너지 자립도를 높일 계획이다.

청약 일정은 다음 달 13~14일 사전청약 당첨자를 대상으로 우선 접수를 진행한 뒤, 22~24일 특별공급과 일반공급 청약을 실시한다. 당첨자는 오는 8월 중 발표되며 입주는 2029년 하반기 예정이다.

세부 내용은 LH 청약플러스에 게시된 입주자 모집공고를 통해 확인할 수 있다.
전원준 기자

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