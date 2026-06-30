“낙후 지역, 성장거점으로”…국토부, 청주·무주 등 ‘투자선도지구’ 5곳 선정

이미지 0 충북 청주 '대청댐 수열특화단지 투자선도지구' 조감도./국토부

국토교통부가 충북 청주와 전북 무주, 전남 진도, 충북 보은, 강원 인제 등 5곳을 올해 투자선도지구로 선정했다. 국비 480억원을 마중물로 투입해 7875억원 규모의 민간투자를 이끌고, 첨단산업과 지역 특화산업을 연계한 성장거점을 육성한다는 구상이다.국토부는 '2026년 투자선도지구 공모' 결과 청주, 무주, 진도, 보은, 인제 등 5개 사업을 최종 선정했다고 30일 밝혔다.투자선도지구는 지역 성장거점을 조성하고 민간투자를 활성화하기 위한 지역개발 제도다. 국토부는 사전 컨설팅을 통해 지자체 사업계획을 보완한 뒤 서면·현장·종합평가를 거쳐 지역 특화자원을 활용한 사업을 선정했다.이번 선정 사업은 정부가 육성 중인 인공지능(AI), 데이터센터, 항공우주, 친환경 에너지 등 전략산업과 지역 특화산업을 결합한 것이 특징이다.청주는 대청댐 수열에너지를 활용한 친환경 데이터센터·스마트팜 특화단지를 조성한다. 대청댐의 일정한 수온을 데이터센터와 스마트팜 냉각에 활용해 전력 소비와 탄소 배출을 줄이는 사업으로, 한국수자원공사가 3515억원을 투자한다.무주는 현대로템이 3034억원을 투자해 초음속 제트엔진과 우주발사체 엔진의 연구개발(R&D)부터 시제품 제작, 시험, 양산까지 수행하는 항공우주 종합 생산기지를 구축한다. 대전 국방과학연구소와 한국항공우주연구원 등 주요 연구기관과 1시간 이내 거리에 위치한 입지도 강점으로 꼽힌다.진도에는 김 생산·가공시설과 수산종자 실용화센터 등을 집적한 '글로벌 김 클러스터'가 조성된다. 생산부터 가공, 연구, 수출 기능을 연계한 K-푸드 수출 거점을 구축하고 기반시설도 함께 확충할 계획이다.보은은 속리산과 법주사 관광 수요에 대응하기 위해 구병산 관광지에 호텔과 콘도 등 체류형 숙박시설을 조성하고, 구병산IC와 상·하수도 등 기반시설을 확충한다.인제는 군부대 수요를 겨냥한 국방·군납 특화 산업단지를 조성한다. 군납 식품과 보급품 제조·물류 기능을 집적하고, 동서고속철도 인제역과 연계해 일자리와 정주 여건을 확대한다.선정 사업은 지역개발계획 반영과 관계기관 협의, 국토정책위원회 심의를 거쳐 투자선도지구로 지정·고시된다.투자선도지구에는 건폐율·용적률 완화와 조세·부담금 감면 등 각종 인센티브가 제공된다. 성장촉진지역에 지정된 사업은 기반시설 조성을 위한 국비를 최대 100억원까지 지원받을 수 있으며, 사업시행자는 법인세와 소득세를 3년간 50%, 입주기업은 같은 기간 100% 감면받는다. 취득세와 재산세도 지방자치단체 조례에 따라 최대 50%까지 감면된다.신광호 국토부 국토정책관은 "이번 투자선도지구를 통해 지역 첨단산업 투자를 촉진하고 청년 일자리를 확대해 지방을 균형성장의 거점으로 육성하겠다"며 "사업 계획의 완성도와 실현 가능성을 중점적으로 검증해 신속한 사업 추진이 가능하도록 했다"고 말했다.