케라스타즈, 장원영과 여름철 헤어 시장 공략

임상 데이터 검증 거친 ‘제네시스’ 라인으로 하절기 두피 솔루션 제시

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케라스타즈의 ‘매직 듀오, 제네시스+뉴트리티브' 캠페인 화보 촬영 속 “아이브” 장원영 /제공 = 케라스타즈

글로벌 헤어·두피 케어 브랜드 케라스타즈(Kérastase)가 그룹 아이브 장원영과 함께한 '제네시스' 캠페인을 공개했다고 1일 밝혔다.

이번 캠페인은 여름철 강한 자외선과 잦은 헤어 스타일링으로 인한 두피 및 모발 관리의 중요성을 알리는 데 초점을 맞췄다.

케라스타즈는 최근 두피를 얼굴 피부처럼 관리하는 '스키니피케이션' 트렌드가 확산되는 가운데 두피 온도 관리와 탄력 케어를 강조한 '제네시스' 라인을 소개했다.

브랜드에 따르면 제네시스 라인은 쿨링 기술을 적용해 사용 직후 두피 온도를 평균 4.8도 낮추는 효과를 인체 적용 시험을 통해 확인했다. 또한 두피 탄력 개선과 모발 끊어짐으로 인한 모발 감소 완화에 도움을 줄 수 있도록 설계됐다고 설명했다.

케라스타즈는 자체 소비자 조사 결과 응답자의 95.8%가 모발 볼륨 개선을 경험했다고 밝혔다. 다만 해당 결과는 브랜드 자체 조사에 따른 것으로, 개인별 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있다.

제품 구성은 샴푸와 두피 세럼으로 이뤄졌다. '방 제네시스 샴푸'는 실리콘을 배제한 포뮬러를 적용해 두피의 피지와 노폐물을 세정하도록 설계됐으며, '제네시스 세럼'은 두피에 사용하는 워터리 제형의 세럼으로 외부 자극으로 약해진 모발과 두피 관리에 초점을 맞춘 제품이다.

케라스타즈 관계자는 "여름철에는 자외선과 높은 기온 등으로 두피 관리의 중요성이 커지는 만큼 일상적인 두피 케어를 제안하기 위해 이번 캠페인을 기획했다"고 말했다.

케라스타즈 제네시스 라인은 공식 온라인몰과 전국 브랜드 매장에서 판매된다.