[백운산 오늘의 운세] 2026년 8월 6일

1 ●쥐띠

36년 일이 원만하게 풀리니 성취감을 느낀다.

48년 건강과 명예를 동시에 얻게 된다.

60년 높은 관심을 받으며 부귀공명 한다.

72년 운세가 점점 좋아지는 시기다.

84년 마음이 흐뭇해진다.

96년 매사가 순조롭게 잘 풀린다.

●소띠

37년 지인을 만나 어움 없이 문제가 해결된다.

49년 도와주는 사람이 그리 많지 않다.

61년 승승장구하니 바라던 소원이 이뤄지려고 한다.

73년 현명한 처세 능력으로 인정받게 된다.

85년 언제 어디서나 으뜸이 된다.

97년 인기를 한 몸 가득 받는다.

●범띠

38년 귀한 사람이 찾아오는 날이다.

50년 근심이 찾아오다가 소멸된다.

62년 마음을 비우니 인덕이 많아진다.

74년 목적을 빠르게 달성하기 힘들다.

86년 바라던 금전 운이 느리게 들어온다.

98년 노력하지 않으니 근심만 쌓인다.

●토끼띠

39년 바라던 일이 마침내 성사된다.

51년 상황은 힘들지만 길운이 찾아온다.

63년 행운이 있으니 기쁨 소식을 듣게 된다.

75년 화합하니 모두 일이 성사된다.

87년 원하는 것을 가득 받게 된다.

99년 동창들과 함께 여행을 떠날 준비를 한다.

●용띠

40년 문서로 인해 다툼이 생긴다.

52년 집안에 경사가 있는 날이다.

64년 일이 뜻대로 풀리지 않으니 답답하다.

76년 귀인이 찾아와 도움을 준다.

88년 잃어버렸던 물건을 저녁쯤 찾게 된다.

00년 바라던 행운이 찾아온다.

●뱀띠

41년 손재수가 사라지니 기쁨이 가득하다.

53년 운수 대통하니 얻는 것이 많아진다.

65년 반가운 소식을 듣는다.

77년 피곤하면서도 즐거움이 가득하다.

89년 운이 약하니 제자리걸음을 한다.

01년 문서로 인해 기쁨이 가득해진다.

●말띠

42년 우환과 질고가 사라지는 날이다.

54년 불필요한 지출을 막아야 한다.

66년 좋은 대접을 받으니 어깨춤을 춘다.

78년 기분 나쁜 언행은 삼가야 한다.

90년 바라던 소원을 성취한다.

02년 구설수가 사라지니 대길해진다.

●양띠

43년 남의 송사에는 간섭하지 않는 것이 좋다.

55년 집안이 화평해지는 날이다.

67년 귀인을 만나니 마음이 편해진다.

79년 금전으로 인해 기쁨이 가득해진다.

91년 이기적인 태도를 경계해야 한다.

03년 좋은 인연을 맺게 된다.

●원숭이띠

32년 귀인을 만나 답답한 마음을 표현한다.

44년 마음이 편안해지니 운도 좋아진다.

56년 바라는 대로 운이 따른다.

68년 마음이 안정되니 편안히 지낸다.

80년 일이 잘 안 풀리니 침착해야 한다.

92년 꼬였던 일이 차츰 풀린다.

●닭띠

33년 급해도 숨차게 움직이지 않도록 한다.

45년 재물 운이 약해도 짜증은 금물이다.

57년 기분이 점점 좋아지니 일이 성사된다.

69년 소원을 성취한다.

81년 소원을 성취하니 만사형통한다.

93년 귀인이 다가와서 도움을 준다.

●개띠

34년 막혔던 금전운이 서서히 풀린다.

46년 좋은 기운이 집안으로 가득 들어온다.

58년 재물이 나가니 신경 써야 한다.

70년 재물이 생기는 운세다.

82년 기쁜 일이 생기니 어깨춤을 춘다.

94년 바라던 소원을 성취하는 날이다.





●돼지띠

35년 문제가 해결되어 마음이 놓인다.

47년 의식이 풍부해지는 하루다.

59년 마음이 평화로워진다.

71년 아껴 쓰니 마음가짐이 새로워진다.

83년 마음을 헤아려 주는 말을 듣는다.

95년 기분 나쁜 감정은 떨쳐 버리도록 한다.

※ 백운산(사단법인 한국역학사협회 회장/한국 역리학회중앙회장/한국관상협회회장) 철학관