여성 CEO, AI를 만나다.. AX 혁신 속 여성기업 미래 성장 해법 찾는다

대한상의, 제4차 여성기업위원회 개최

001_260701 제4차 대한상공회의소 여성기업위원회 0 원민경 성평등가족부 장관(앞줄 왼쪽 다섯번째)과 정기옥 대한상의 여성기업위원장(앞줄 왼쪽 네번째)이 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. / 대한상의

대한상공회의소는 1일 원민경 성평등가족부 장관을 초청해 '제4차 대한상의 여성기업위원회'를 더플라자 호텔 서울에서 개최하고, AI 전환 속에 여성기업의 성장전략과 리더십에 대해 논의했다.이날 회의에는 원민경 장관, 정기옥 여성기업위원장을 비롯한 다양한 업종의 여성기업 대표 등 30여명이 참석했다.정기옥 위원장은 개회사를 통해 "여성기업인의 권익향상과 경영환경 개선을 위해 목소리를 내고자 출범한 여성기업위원회가 어느덧 네 번째 위원회 자리를 맞이하게 됐다"며 "오늘 준비된 '기업의 AX와 AI 리더십' 특별강연을 통해 AI의 경영 접목 해법을 함께 배워가길 바란다"고 말했다.원민경 성평등가족부 장관은 축사를 통해 "AI는 우리 모두에게 새로운 도전과 기회를 가져다 줄 수 있다"며 "장기적인 안목을 가지고 공정하고 신뢰할 수 있는 데이터셋을 구축하여 AI의 성별 편향을 예방하고, 누구나 신뢰할 수 있는 디지털 생태계를 구축하는 것이 필요하다"고 강조했다.이날 회의에는 AI 전환(AX) 시대를 맞아 여성 기업인들의 경쟁력을 확보하고 차세대 리더십을 모색하기 위해 특별 강연 순서도 마련됐다. '기업의 AX와 AI 리더십'을 주제로 강연에 나선 김지현 SK AI위원회 부사장은 "AI는 시간을 절약하는 도구라기보다는 시간을 투자해 성과를 극대화 하는 '협업 파트너'"라며, "에이전트 AI가 업무를 자동화하더라도 '목표 정의', '결과 해석', '최종 책임'은 결국 대체 불가능한 인간의 고유 영역이라는 것을 인지할 필요가 있다"고 설명했다.특히 김 부사장은 "리더부터 솔선수범으로 AI를 활용해 본인의 업무에 실질적으로 활용하면서 구성원들의 사용을 독려하며 조직 전체의 변화관리를 꾀해야 한다"며 "더 나아가 제대로 사용할 수 있는 자체 툴을 개발하고, 일하는 방법을 개선하는 것을 넘어 회사 차원의 비즈니스 문제를 해결하는 적정 Agent 솔루션을 찾아야 한다"고 조언했다.한편 이날 회의에서는 신규 위원으로 김민영 주식회사 방앗간컴퍼니 대표, 서소영 콘콘 대표, 정연자 현대금속산업 대표가 위촉됐다.