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LG화학, ‘K-뉴딜 아카데미’ 교육생 모집

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손강훈 기자

승인 : 2026. 07. 01. 08:43

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오산과 여수에서 총 4개 차수 200명 교육 실시
AI 활용 실습과 사내 강사 100% 실전 교육 진행
[사진③] LG화학 오산 리더십센터 교육에 참여 중인 임직원
LG화학 오산 리더십센터 교육에 참여 중인 임직원. /LG화학
LG화학이 미취업 청년들의 실무 경험 확대와 역량 강화를 지원하기 위해 'Let's Grow with LG화학' 프로그램 교육생 모집에 나섰다고 1일 밝혔다.

Let's Grow with LG화학은 K-뉴딜 아카데미의 일환으로, LG화학의 밸류 체인을 기반으로 설계된 실무형 교육 프로그램이다. 사내 강사진이 실제 업무 현장에서 검증된 노하우와 AI 활용 사례를 직접 전수해, 기업 환경에서 활용 가능한 실무 역량을 체계적으로 기를 수 있도록 구성됐다.

참가자들은 석유화학, 첨단소재, 바이오 등 핵심 사업 영역에 대한 이해를 바탕으로 AI·AX 기술과 데이터 기반 문제 해결 역량을 익히고, 생성형 AI 활용, 업무 자동화, 데이터 분석 등 디지털 실무를 실습 중심으로 학습한다. 또한 여수 국가산업단지 기반 현장 교육과 직무 과제를 통해 산업 현장을 직접 경험하고 직무 포트폴리오를 구축할 수 있다.

교육 과정에서는 코칭 인증 공인교육 수료증과 DX 기반 6시그마 Green Belt, AX 전문가 Level 1 등 자격 취득 기회가 제공되며, 수료생 전원에게 'LG 스탠바이미'가 지급된다. 교육 기간 동안에는 오산 월 최대 30만 원, 여수 월 최대 50만원의 청년훈련수당이 지원되며, 숙박 또는 통근버스 등 교육 편의도 함께 제공된다.

모집은 차수별 50명씩 총 4개 차수, 연간 200명 규모로 진행되며, 만 15세부터 34세 이하 미취업 청년(군필자 최대 만 39세까지 지원 가능)을 대상으로 한다.

LG화학 관계자는 "이번 프로그램은 청년들이 산업 이해와 실무 경험, 핵심 역량을 집중적으로 쌓고, 실무진과의 소통을 통해 진로를 구체화하며 성장 가능성을 확인하는 기회가 될 것"이라고 말했다.
손강훈 기자

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