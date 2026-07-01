다음, 검색 결과 ‘AI 요약’ 도입…AI 검색 전환 본격화

자체 LLM '솔라' 적용…검색 결과 핵심·근거 자동 요약

이슈·금융·엔터 등 6개 분야 우선 적용…연내 'AI 모드' 출시

[이미지] 다음 AI 요약 Beta_2 0 다음 AI 요약./업스테이지

업스테이지 컴퍼니 포털 '다음'이 검색 결과를 생성형 인공지능이 직접 정리해주는 'AI 요약'을 도입하며 검색 서비스의 AI 전환에 속도를 낸다. 단순 검색 결과를 나열하는 방식에서 벗어나 이용자 의도를 이해하고 핵심 정보를 제공하는 AI 중심 검색 경쟁이 본격화되는 모습이다.1일 업스테이지는 포털 다음에 자체 거대언어모델(LLM) '솔라(Solar)'를 기반으로 검색 결과를 자동 요약하는 'AI 요약' 베타 서비스를 출시했다고 밝혔다.AI 요약은 LLM이 웹 문서를 직접 분석해 검색 결과를 종합적으로 정리해주는 기능이다. 이용자가 검색어를 입력하면 핵심 내용과 근거를 함께 제시하며 원문 내용이 변경되면 AI가 이를 반영해 최신 정보를 제공한다. 문장형 질문도 의도를 파악해 답변하며 절차가 필요한 검색은 단계별 목록으로, 비교가 필요한 검색은 표 형태로 제공해 가독성을 높였다.이번 서비스에는 업스테이지의 자체 LLM인 솔라가 적용됐다. 지난 5월 업스테이지의 AXZ 인수 이후 자체 AI 모델이 다음 서비스에 본격 적용된 첫 사례로 주간 이용자 1000만명 규모의 다음 플랫폼을 통해 AI 서비스를 대중화하는 데 의미가 있다는 설명이다.AI 요약은 이슈와 금융, 엔터테인먼트, 건강, 사전, 일상 등 6개 분야에 우선 베타 서비스로 제공된다. 업스테이지는 적용 영역을 순차적으로 확대해 연내 정식 서비스를 선보일 계획이다. 연내 다음 통합검색을 대화형 AI 기반으로 전환하는 'AI 모드'도 출시할 예정이다.김성훈 업스테이지 대표는 "다음 AI 요약은 AI 모델이 수많은 사람들의 일상과 만났을 때 어떤 변화를 만들 수 있는지 보여주는 시작점"이라며 "앞으로 다음 서비스 곳곳에 업스테이지의 AI를 더해 누구나 일상에서 자연스럽게 AI를 활용할 수 있는 환경을 만들어가겠다"고 말했다.