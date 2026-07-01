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산업 대기업

SK지오센트릭, 중소 고객사에 주요 제품 최대 20만원 인하 공급

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김영진 기자

승인 : 2026. 07. 01. 09:13

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원자재 가격 상승·고유가 흐름 반영
SK지오센트릭 CI
SK지오센트릭 CI./SK지오센트릭
SK지오센트릭은 중소 고객사와의 상생 협력을 강화하기 위해 주요 제품의 공급가 인하에 나선다고 1일 밝혔다.

회사는 중소기업 고객사에 공급하는 PE(폴리에틸렌), PP(폴리프로필렌) 등 폴리머 제품의 가격을 톤(t)당 최대 20만원 인하한다고 설명했다. 공급가 인하는 6월 출하 물량부터 적용된다.

이번 조치는 원자재 가격 상승과 대내외 경영 불확실성으로 어려움을 겪고 있는 중소 제조업체들의 부담을 완화하고 고객사의 안정적인 사업 운영과 경쟁력 확보를 지원하기 위해 마련된 것으로 알려졌다.

특히 이번 공급가 인하는 정부의 나프타 수급 안정화 정책과 연계해 추진된다. 정부는 석유화학 기업에 4월부터 6월까지의 계약 물량에 대해 전쟁 이전 가격 대비 상승분의 50%를 지원하고 있다. 이번 납품가 인하 조치를 통해 정부 지원의 효과가 실제 수요 기업 및 석유화학 제품 시장 전반에도 이어지게 됐다는 평가다.

SK지오센트릭 관계자는 "경영 환경의 불확실성이 큰 상황에서 고객사의 부담을 함께 나누기 위해 이번 조치를 마련했다"며 "앞으로도 고객과의 신뢰를 바탕으로 상생 협력 방안을 지속 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.
김영진 기자

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