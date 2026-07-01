LS마린솔루션, 차세대 해저케이블 포설선 건조 착수…HVDC·해상풍력 공략 강화

국내 최대 규모 포설선 건조 돌입…2028년 상반기 인도 목표

케이블 1만3000톤 적재…서해안 HVDC 사업 대응 역량 확대

LS그린링크와 연계해 북미·유럽 턴키 사업 진출 기반 마련

[보도자료] LS마린솔루션, 차세대 해저케이블 포설선 건조 착수_260701 0 튀르키예 테르산 조선소에서 신규 포설선 착수 기념식 후 (왼쪽부터) 김병옥 LS마린솔루션 대표, 누레틴 팍수(Osman Nurettin Paksu) 테르산 조선소 대표, 이근창 LS마린솔루션 통신시공지원부문장이 기념촬영을 하고 있다./LS마린솔루션

LS마린솔루션이 차세대 해저케이블 포설선 건조에 착수하며 초고압직류송전(HVDC)과 해상풍력 시장 공략에 속도를 낸다. 국내외 해저 전력망 투자가 확대되는 가운데 시공 역량을 선제적으로 확보해 국가 전력망 사업은 물론 북미·유럽 시장 경쟁력까지 강화하겠다는 전략이다.1일 LS마린솔루션은 차세대 해저케이블 포설선 건조를 위한 '강재 절단(Steel Cutting)' 행사를 튀르키예 테르산(Tersan) 조선소에서 열고 본격적인 선박 제작에 착수했다고 밝혔다.이번 선박은 지난해 5월 투자 계획을 발표한 국내 최대 규모의 해저케이블 포설선으로, 2028년 상반기 인도를 목표로 건조된다. 약 1년간의 설계와 제작 준비를 거쳐 본격적인 건조 단계에 들어갔으며 HVDC와 해상풍력 전력망 등 장거리·대규모 해저케이블 시공에 최적화된 전용 포설선이다.케이블 적재량은 1만3000톤으로 장거리 구간을 한 번에 시공할 수 있다. 출항 횟수와 케이블 접속 작업을 줄여 시공 효율과 안정성을 높일 수 있어 정부가 추진 중인 '서해안 HVDC 에너지고속도로'를 비롯한 대규모 해저 전력망 구축 사업 참여를 목표로 하고 있다.신규 선박이 도입되면 LS마린솔루션은 기존 포설선 'GL2030'과 함께 HVDC 사업을 수행할 수 있는 전용 포설선 2척을 확보하게 된다. 이를 통해 초대형 국가 전력망 구축 사업뿐 아니라 해외 대형 프로젝트 대응 역량도 한층 강화될 것으로 회사는 기대하고 있다.LS마린솔루션은 미국 해저케이블 생산법인 LS그린링크가 2028년 상업 생산에 들어가면 현지 생산과 해저 시공을 연계한 턴키 사업을 통해 미국과 유럽 시장 공략에도 나설 계획이다. 생산부터 시공까지 아우르는 사업 경쟁력을 앞세워 글로벌 시장 확대에 속도를 낸다는 구상이다.LS마린솔루션 관계자는 "최근 해송3 해상풍력이 해상풍력 고정가격계약 입찰에서 최종 선정될 경우 해저케이블 시공 우선협상대상자인 LS마린솔루션의 사업 참여도 기대된다"며 "신규 포설선을 기반으로 국내외 해상풍력 프로젝트 참여를 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.