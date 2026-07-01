LX하우시스, 단열재 관련 특허 무효소송서 최종 승소

[사진2] LX하우시스 단열재 생산공장 0 LX하우시스 단열재 생산공장. /LX하우시스

LX하우시스가 단열재 관련 특허 무효소송에서 대법원 최종 승소했다.1일 LX하우시스에 따르면 대법원은 최근 명일폼(주)이 LX하우시스를 상대로 제기한 특허 등록무효 소송에서 상고를 기각하고 원심을 확정했다.이번 소송은 LX하우시스가 2022년 3월 명일폼을 상대로 친환경성을 강화하면서 단열 성능을 개선한 페놀 발포 단열재 제조 기술 관련 특허침해금지 소송을 제기하면서 시작됐다. 명일폼은 같은해 6월 해당 특허의 등록 무효심판을 청구한 바 있다.이번 대법원 판결로 LX하우시스의 '페놀 발포체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 단열재' 특허의 유효성이 최종 확정됐다.앞서 특허법원은 지난 2월 항소심 판결에서 LX하우시스의 특허가 기재 요건을 충족하고 기존 단열재 기술 대비 새로운 기술적 과제와 해결 수단을 제시했다고 판단했다.특히 신규 중합 기술 및 파라미터 개발을 통해 열전도율 향상과 친환경성 강화를 동시에 달성해 특허 유효성이 인정된다는 취지의 판결을 내렸다.명일폼 측은 이에 불복해 대법원에 상고했지만 결국 기각됐다.이로써 약 4년간 진행된 법적 분쟁이 LX하우시스의 승소로 마무리 됐다.LX하우시스 관계자는 "앞으로도 시장과 고객이 필요로 하는 단열재 제품 개발에 더욱 힘쓰고 관련 지식재산권을 적극적으로 보호해 나가겠다"고 말했다.