구세군-코리아세븐 ‘제33회 어린이 미술대회’ 개최

7월 6일~8월 7일 전국 초등학생 대상 작품 접수

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구세군 한국군국은 코리아세븐과 함께 '제33회 어린이 미술대회'를 개최하고, 오는 7월 6일부터 8월 7일까지 전국 초등학생을 대상으로 작품을 접수한다고 1일 밝혔다.올해로 33회를 맞이한 어린이 미술대회는 어린이들이 가족에 대한 생각과 감정을 그림으로 표현하고, 이를 통해 가족의 사랑과 행복, 돌봄의 가치를 사회와 함께 나누기 위해 마련됐다.특히 이번 대회는 7월 11일 인구의 날을 맞아 '일상 속 가족의 사랑과 행복'을 주제로 진행된다. 최근 저출생과 고령화 등 인구구조 변화가 사회적 과제로 떠오르는 가운데, 어린이들이 바라보는 가족의 모습을 통해 가족의 의미를 되새기고 건강한 가족문화 확산에 기여하고자 한다.전국 초등학교 재학생이라면 누구나 참여할 수 있으며, 세븐일레븐 홈페이지 내 어린이 미술대회 페이지를 통해 작품을 접수할 수 있다. 접수는 선착순 2000명을 대상으로 진행된다.심사는 아동미술 및 예술교육 분야 전문가를 중심으로 진행되며, 주제 표현력과 창의성, 어린이다운 감성과 정서, 작품 완성도 등을 종합적으로 평가할 예정이다.대상 수상자에게는 보건복지부장관상과 상금이 수여되며, 최우수상 및 우수상 수상자에게는 코리아세븐 대표이사상 또는 구세군 사령관상이 수여된다. 또한 최다 응모 기관 4개소에는 단체상이 수여될 예정이다.수상작은 구세군 역사박물관과 구세군 회관 전광판 등을 통해 전시될 예정이며, 어린이들이 전하는 따뜻한 가족 이야기를 시민들과 나눌 계획이다.구세군 관계자는 "어린이들이 그려낸 가족의 모습에는 우리 사회가 함께 지켜가야 할 소중한 가치가 담겨있을 것"이라며 "이번 미술대회가 가족의 의미를 다시 생각해보고 서로를 돌보는 계기가 되길 바란다"고 말했다.