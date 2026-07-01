기아, ‘2027타스만’ 계약 개시…트림 선택 폭 확대

고객 선호사양 기본화한 트림 추가

사양 최적화로 가격 250만원 조정

(사진 1) 2027 타스만 0 2027타스만./기아

(사진 3) 타스만 오픈베드 0 타스만 오픈베드./기아

기아가 브랜드 최초의 정통 픽업 타스만의 연식변경 모델 'The 2027타스만과 '더 기아 타스만 오픈베드'의 계약을 시작한다고 1일 밝혔다.기아는 2027타스만에 다양한 고객 선호 사양을 기본화한 '베스트 셀렉션' 트림을 새롭게 선보였다. 신규 트림 베스트 셀렉션은 기존 '어드벤처' 트림을 기반으로 서라운드 뷰 모니터와 원격 스마트 주차 보조, 디지털키 2100W C타입 USB 단자 등 고객 만족도가 높은 최신 편의 사양과 전자식 4WD 시스템, 차동기어 잠금장치, 터레인모드가 기본 적용됐다.베스트 셀렉션 트림은 클리어 화이트 또는 탠 베이지 외장 색상에 한해 선택 사양으로 휠아치 클래딩 색상을 외장과 동일하게 적용할 수 있다.기아는 더 많은 고객이 타스만을 선택할 수 있도록 2027 타스만의 엔트리 트림 '다이내믹'의 사양 최적화로 가격을 250만원 조정해 고객의 구매 부담을 낮췄다.2027타스만의 가격은 다이내믹 3500만원, 어드벤처 4120만원, 베스트 셀렉션 4350만원, 익스트림 4505만원, X-Pro 5255만원이다.기아는 타스만 오픈베드에 가솔린 2.5 터보 엔진을 적용해 여유로운 동력 성능을 바탕으로 험로 주행 능력을 확보했다. 또한 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤, ccNC 기반 파노라믹 와이드 디스플레이, 열선·통풍 시트 등 첨단 주행 보조 시스템과 편의사양도 대거 적용했다.타스만 오픈베드는 단일 트림으로 운영되며 가격은 3399만원이다. 기아는 타스만 전용 애프터마켓 용품 종류를 늘려 일상 주행부터 업무와 여가에 차량을 적극 활용하는 고객까지 다양한 수요에 대응할 예정이다.기아 관계자는 "2027 타스만은 고객 선호도가 높은 편의 사양을 대폭 확대 적용하고 트림 선택 폭을 넓혀 픽업의 매력을 더욱 다양하게 전달할 수 있는 모델"이라며 "특히 타스만 오픈베드는 험준한 지형을 수시로 오가는 도서·산간 작업 현장은 물론, 교외 및 지방의 소상공인에게도 활용도와 경제성을 동시에 충족시키는 최적의 선택지가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.