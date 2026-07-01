지배구조 개선·사회공헌활동 담은 현대엘리베이터, ESG 보고서 공개

현대엘리베이터 0 2025-2026 현대엘리베이터 ESG 보고서 표지 /현대엘리베이터

현대엘리베이터가 지속가능경영 성과와 중장기 추진 방향을 담은 'ESG(환경·사회·지배구조) 보고서'를 공개했다. 지배구조 개선, 포용적 조직문화 정착, 지역사회 연계 사회공헌활동 등 다양한 ESG 활동에 대한 내용을 담았다.현대엘리베이터는 2025-2026 ESG 보고서를 발간했다고 1일 밝혔다.올해로 4회차 발간인 보고서는 목표 설정 등 ESG 전영역에 걸쳐 글로벌 표준에 준거해 제시되고 있다. 정량 지표는 물론 이사회 중심의 관리 프로세스 등 고객과 주주를 향한 신뢰 제고 노력 등에 대해 발표했다.특히 '주주가치 제고'를 독립 주제로 편성했다. 그간 적극적으로 이행해 온 주주환원 성과를 평가하고 향후 계획 등을 세밀하게 제시했다.환경 분야에서는 2030년까지 온실가스 42%, 2040년까지 70%를 감축하는 목표를 공개했다. 기존 별도기준의 관리 범위는 연결기준으로 확대했다.사회 분야에서는 인권·공급망 관리 체계를 보완했다. 독립적인 인권 고충처리 채널을 신설하고, 인권경영 중장기 계획과 교육·영향평가 등 실행 과제를 제시했다. 협력사 ESG 리스크 식별·평가 프로세스와 고충처리 시스템도 구체화했다.지배구조 분야는 이사회 운영 투명성과 전문성, 주주가치 제고 노력을 강조했다. 특히 '주주가치 제고'를 별도 주제로 구성해 주주환원 정책과 거버넌스 개선 성과를 설명했다.현대엘리베이터 관계자는 "지속가능성은 기업 경쟁력과 투자자 신뢰를 좌우하는 핵심 요소"라며 "앞으로도 글로벌 표준에 부합하는 ESG 경영과 투명한 정보공개를 통해 주주 및 기업 가치 제고에 힘쓰겠다"고 말했다.