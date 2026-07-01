금호건설, 과천 공공하수처리시설 현대화사업 수주…2031년 준공 예정

첨부1. 과천 공공하수처리시설 현대화사업 조감도 0 과천 공공하수처리시설 현대화사업 조감도.

금호건설은 한국환경공단이 발주한 과천 공공하수처리시설 현대화사업 시공사로 선정됐다고 1일 밝혔다.해당 사업은 경기도 과천시 과천동 일대에 신규 하수처리시설을 지하화하고 시설을 현대화하는 사업이다. 금호건설은 지분 40%를 보유한 대표사로 참여하며 태영건설, 코오롱글로벌, 환경에너지솔루션, 우호건설과 컨소시엄을 구성했다. 총 공사비는 2249억원이며, 2031년 준공을 목표로 한다.사업이 완료되면 1일 처리용량 6만1000톤(t) 규모의 하수처리시설과 30t 규모의 분뇨전처리시설, 75t 규모의 통합바이오가스화시설이 들어선다.이번 사업은 과천과천 공공주택지구와 과천주암 공공주택지구 개발에 따른 하수량 증가에 대비하고 노후화된 하수처리시설의 처리 효율을 높이기 위해 추진된다.하수처리시설을 지하화하고 상부에는 공원과 주민편의시설이 조성돼 도심 환경을 개선하고 주민 편의를 높일 계획이다.금호건설은 하·폐수처리시설과 정수시설 등 다양한 환경시설을 건설하며 전문성을 축적해 왔다. 최근에는 청라국제도시 공촌하수처리시설 증설공사를 수주하는 등 환경분야 턴키 시장에서 연이은 수주 성과를 거뒀다. 기술연구소를 중심으로 환경 분야 기술 개발과 현장 지원을 지속하며 환경사업 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있다.금호건설 관계자는 "이번 사업은 환경사업에서 축적한 기술과 경험을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 차별화된 기술력과 품질을 바탕으로 환경 인프라 사업을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.