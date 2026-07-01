IPARK현대산업개발 ‘파크로쉬 서울원’, 최고 청약 경쟁률 20.5대 1 기록

IPARK현대산업개발, 파크로쉬 서울원 투시도 0 파크로쉬 서울원 투시도.

IPARK현대산업개발이 시공한 '파크로쉬 서울원'에 고소득 자산가들이 대거 몰리며 청약 흥행에 성공했다.1일 업계에 따르면 지난달 29~30일 진행한 파크로쉬 서울원 청약 접수에서 총 768가구 모집에 4469건이 접수되며 평균 5.8대 1의 청약 경쟁률을 기록했다.최고 경쟁률은 36가구를 모집한 70㎡(2군) 타입에서 나왔다. 36가구 모집에 총 739건이 몰리며 20.5대 1의 경쟁률을 기록했다.회사는 이 같은 흥행 배경으로 연령 제한 없이 누구나 하이엔드 주거 서비스를 누릴 수 있는 주거 모델을 꼽았다. 젊은 고소득 수요자부터 중장년의 자산가들까지 폭넓게 수용하면서, 높은 청약 경쟁률을 기록했다는 것이 회사의 분석이다.파크로쉬 서울원은 지하 3층~지상 49층, 2개 동, 전용면적 70~80㎡ 총 768가구 규모로 조성된다. 강원도 정선의 명소 '파크로쉬 리조트앤웰니스'의 슬로우 라이프 철학을 도심 주거 공간에 이식해, 단순한 거주를 넘어 '웰니스(Wellness)'를 제공하는 하이엔드 주거 상품이다.서울아산병원, 노원을지대학교병원과의 협약을 통해 신속한 진료 연계 및 응급 상황 대응이 가능한 프리미엄 의료 지원 서비스를 제공한다. IPARK리조트·호텔IPARK·아이파크몰 프리미엄 멤버십 및 한화 리조트 할인 등 계열사와 파트너사들의 연계 서비스도 주어진다.최대 10년 동안 이사 걱정 없이 거주할 수 있으며, 주택도시보증공사(HUG)의 보증가입을 통해 보증금 반환에 대한 안전성까지 확보했다. 계약금 5%(1차 1000만원 정액제)와 중도금 무이자 제공으로 초기 자금 마련 부담도 낮췄다.