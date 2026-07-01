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KB국민은행, ‘공정거래 자율준수 프로그램’ 도입…준법경영 강화

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채종일 기자

승인 : 2026. 07. 01. 15:26

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공정거래 관련 행동 기준 제시 및 준수 체계 구축
교육과 내부 점검, 제도 개선 등으로 리스크 관리
(보도사진) KB국민은행, ‘공정거래 자율준수 프로그램’ 도입 선포식 개최
이환주 KB국민은행장이 1일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 열린 '공정거래 자율준수 프로그램(Compliance Program, CP)' 도입 선포식에서 기념사를 하고 있다./KB국민은행
KB국민은행이 건전한 공정거래 문화 확립과 준법 경영 실천을 위해 '공정거래 자율준수 프로그램(CP)'을 도입했다.

KB국민은행은 1일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 '공정거래 자율준수 프로그램(Compliance Program, CP)' 도입 선포식을 개최했다. 선포식에는 이환주 KB국민은행장을 비롯한 각 그룹 대표 등 임직원이 참석했다.

공정거래 자율준수 프로그램(CP)은 기업이 공정거래 관련 법규를 자율적으로 준수하기 위해 운영하는 내부 준법 시스템이다. 임직원에게 공정거래 관련 행동 기준을 제시하고 법규 준수 체계를 구축해 불공정거래를 예방하는 것이 목적이다.

국민은행은 프로그램 도입으로 임직원 대상 공정거래 교육과 내부 점검, 제도 개선을 통해 공정거래 관련 리스크를 선제적으로 관리할 계획이다. 아울러 한국공정거래조정원의 CP 등급평가 기준에 부합하는 자율준수 체계를 구축해 준법 경영을 강화하고 공정하고 투명한 기업문화를 정착시킬 방침이다.

이환주 행장은 "공정거래 자율준수 문화는 모든 임직원의 실천에서 시작된다"며 "공정거래 자율준수 프로그램이 조직 전반에 안정적으로 정착할 수 있도록 적극 지원하고, 준법경영 문화 확산을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
채종일 기자

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