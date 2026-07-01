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일진전기, 10MW급 해상풍력발전기에 유입식 변압기 납품

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장지영 기자

승인 : 2026. 07. 01. 14:09

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영광 테스트베드서 1년 실증…2027년 시장 진출 추진
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전남 영광 풍력 테스트베드에 설치된 10MW급 대형 해상풍력발전기 전경./일진전기
일진전기는 국내 풍력발전기 업체가 자체 개발한 10MW(메가와트)급 대형 해상풍력발전기에 유입식 변압기를 납품했다고 1일 밝혔다.

전남 영광 풍력 테스트베드에 설치된 해당 발전기는 향후 약 1년간 실증 작업을 거칠 예정이며, 일진전기는 이번에 납품한 변압기의 실증데이터를 기반으로 오는 2027년에 해상풍력발전기용 변압기 시장에 진출할 계획이다.

최근 풍력발전용 터빈이 10MW급 이상으로 커지면서 변압기 용량의 대형화도 요구되고 있다. 유입식 변압기는 몰드 변압기 대비 크기가 작고 대용량·고전압 환경에서도 안정적으로 작동해 풍력발전기 제조사들의 채택이 늘고 있다.

정부가 추진 중인 '서해안 에너지고속도로'의 해상풍력 확정 물량은 17.6GW(기가와트)로 관련 기자재 시장의 성장세도 기대된다. 여기에 최근 '해상풍력 보급 촉진 및 산업 육성에 관한 특별법(해상풍력특별법)' 시행으로 국산 기자재 적용이 확대될 전망이다.

일진전기 관계자는 "해상풍력발전기 시장은 이제 막 본격적인 성장이 시작된 분야로, 당사는 선도적인 기술 개발과 실증을 통해 시장을 주도해 나갈 것"이라며 "앞으로도 성장 가능성이 높은 신규 시장 발굴을 위해 연구개발(R&D)과 투자를 지속해 나가겠다"고 말했다.
장지영 기자

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