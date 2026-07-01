[아시아 이슈] 베이징 경비행기 충돌 사고로 中 저공경제 치명타

2021년 차세대 산업으로 지정

그러나 지난달 26일 사고로 휘청

재검토 불가피, 업계는 전전긍긍

clip20260701135328 0 2021년부터 승승장구하던 중국의 저공산업이 지난달 26일 베이징에서 발생한 경비행기 충돌 사고로 치명타를 입을 가능성이 제기되고 있다. 국영 중국중앙텔레비전(CCTV) 보도에서 보듯 지난해 시장 규모가 1조6000억 위안이었다는 사실이 자칫 잘못 하면 전설이 될 수도 있다고 해야 한다./CCTV.

중국이 2021년부터 차세대 미래 전략 산업으로 야심차게 추진해온 이른바 저공(低空)경제가 베이징 업무지구(CBD)의 108층짜리 랜드마크인 중신(中信·Citic)타워에 경량 항공기 한 대가 충돌한 지난달 26일의 황당한 사고로 인해 치명타를 입을 것이 확실시되고 있다. 이에 수년 전부터 대대적인 투자에 나섰던 관련 업계는 조만간 본격 꽃을 피울 것으로 예상됐던 유망 산업이 지리멸렬하지 않을까 크게 우려하고 있다.징지르바오(經濟日報)를 비롯한 매체들의 최근 보도를 종합하면 저공경제는 1000m 영공 내를 나르는 비행체 관련 제조업, 인프라 등을 총칭하는 산업으로 전동 수직 이착륙기(eVTOL), 산업용 드론(UAV), 헬리콥터 등이 주로 이용된다고 보면 된다. 조만간 eVTOL이 하늘을 나는 플라잉 택시로 활용된다는 사실을 상기할 경우 차세대 미래 산업이 확실하다. 중국 경제 당국이 2021년에 이어 2023년 중앙경제공작회의에서 전략적 신흥 산업으로 분류한 것은 다 이유가 있다고 해야 한다.게다가 2024년 초에는 정부 업무보고에 처음 채택했을 뿐 아니라 5월에는 최초의 기술 표준까지 발표했다. 이처럼 국가 차원에서 힘을 실어주면서 밀어주고 있으니 빠르게 발전하는 것은 당연했다. 지난해 말 기준 시장 규모가 1조5000 위안(元·345조원)에 이른 것으로 추산되고 있다. 중국이 미국을 제치고 G1이 될 가능성이 농후한 2035년에는 4조 위안을 가볍게 넘어설 것이 확실시되고 있다.관련 기업 수도 지난 5년여 동안 폭발적으로 늘었다. 종업원이 최소한 10여명 전후인 일정 규모 이상의 것만 7000여개에 이르는 것으로 알려지고 있다. 올해 2월 초에 국가시장감독관리총국이 중앙공중교통관리위원회, 국가발전개혁위원회 등 10개 부처와 함께 '저공경제 표준체계 구축 지침 2025년판'을 공동 발표한 것은 이로 볼 때 당연한 수순이었다고 해야 한다. 저공경제의 미래는 그야말로 탄탄대로인 것처럼 보일 수밖에 없었다.그러나 지난달 26일의 사고는 이런 현실에 완전 결정적인 한방을 가했다. 중신타워에서 고작 7Km 정도 떨어진 곳에 시진핑(習近平) 총서기 겸 국가주석을 비롯한 당정 최고 지도부의 집무실과 관저 소재지인 중난하이(中南海)가 위치해 있다는 사실을 상기할 경우 진짜 그렇다고 해야 한다. 저공경제가 정권과 최고 지도부의 안전을 위협할 가능성이 전혀 없다고 단언하기 어렵게 된 것이다.특히 시 주석 입장에서는 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신과 가진 정상회담에서 "무력으로 대만 통일을 강행할 경우 베이징을 폭격하겠다"고 위협한 사실이 현실로 나타날지 모른다는 불안감에 떨지 말라는 법이 없다. 사건 발생 이후 전국 거의 모든 곳에서 경비행기와 드론 등의 운행이 전면 중지된 것은 이로 볼 때 너무나도 당연하다고 할 수 있다.중국 당국은 곧 저공경제가 가져올지도 모를 불의의 사건 및 사고를 원천봉쇄할 각종 안전 및 규제 조치를 마련할 것으로 보인다. 각 부처들을 망라한 태스크포스를 구성, 산업 전체에 대한 재검토 역시 진지하게 논의할 것이 확실하다. 산업이 향후 장기간 극도로 위축되는 것은 명약관화하다고 할 수 있다. 관련 업계가 숨 죽인채 당국의 행보를 예의 주시하는 것은 하나 이상할 것이 없다고 해야 할 것 같다.