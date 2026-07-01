한일홀딩스, ‘2025 지속가능경영보고서’ 발간…“미래 향해 나아갈 것”

한일홀딩스, 2025 지속가능경영보고서 발간 0 한일홀딩스 2025 지속가능경영보고서. /한일홀딩스

한일홀딩스는 지난달 30일 ESG 성과와 중장기 방향성을 담은 '2025 지속가능경영보고서'를 발간했다고 1일 밝혔다.이번 보고서는 지주회사 한일홀딩스와, 한일시멘트 등 주요 사업회사를 중심으로 작성됐다.한일홀딩스는 자사가 환경·사회에 미치는 영향과 외부 요인이 기업에 미치는 영향을 양방향으로 평가하는 '이중 중대성 평가'를 실시하고 이를 통해 산업안전보건, 온실가스 감축, 자원 순환 등 10가지 ESG 핵심 과제를 도출했다.이후 해당 과제들을 연관성에 따라 기후변화 대응, 순환경제 활성화 등 5대 핵심 가치로 재구성하고 세부 성과를 보고서에 수록했다.탄소중립 달성을 위한 기후변화 대응 로드맵도 이번 보고서에 포함됐다. 넷제로(Net Zero) 달성 목표 연도인 2050년까지의 기간을 기반조성기(2018~2025), 기술혁신기(2026~2030), 친환경사업 완성기(2031~2050)로 구분하고 단계별 전략과 추진 과제를 제시했다.박지훈 한일홀딩스 대표이사는 "ESG는 일시적인 유행이나 외부의 압력이 아닌 기업의 지속가능성과 경쟁력을 좌우하는 핵심 가치"라며 "앞으로도 ESG 가치를 바탕으로 장기적 성장을 추구하고 지속가능한 미래를 향해 나아가겠다"고 말했다.