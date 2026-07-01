데상트골프, ‘뉴 썸머룩’ 시리즈 출시…총 16종 구성

[이미지2] 데상트골프, 썸머니트 기반 ‘뉴 썸머룩’ 출시 0 데상트골프, '뉴 썸머룩'. /데상트코리아

'데상트골프(Descente Golf)'가 여름 라운드 시즌을 겨냥한 '뉴 썸머룩' 시리즈를 출시했다.1일 데상트코리아에 따르면 '뉴 썸머룩' 시리즈는 한여름에만 입는 기능성 골프웨어를 넘어 초가을까지 입을 수 있는 썸머니트 기반 시즌 브릿지 라인이다.주력 제품인 '스트라이프 카라 반팔 스웨터'와 '스트라이프 카라 풀오버'는 출시 2주 만에 초도 물량 기준 30%대 판매율을 기록했다.제품은 무더운 날씨에는 가볍고 쾌적하게, 일교차가 생기는 시기에는 이너 또는 커버업으로 활용할 수 있도록 썸머니트류와 메쉬 베스트 등을 중심으로 구성했다.새롭게 공개한 화보는 '여름 코스 공략법'을 콘셉트로 고온다습한 여름 필드에서 단정하고 쾌적하게 라운드를 이어갈 수 있는 필드 룩을 담았다. 제품은 니트 티셔츠, 베스트 등 총 16종으로 구성된다.주력 제품인 남성용 '스트라이프 카라 반팔 스웨터'는 특수 냉감 원사를 사용해 피부에 닿는 촉감이 시원하다. 가볍고 통기성도 뛰어나 장시간 라운드에도 부담이 적고 풀 스윙 등 움직임이 큰 동작에도 어깨와 팔의 움직임을 편안하게 받쳐준다. 컬러는 딥그린과 네이비 등 2가지로 구성됐다.여성용 '스트라이프 카라 풀오버'는 일반 면 소재 대비 20% 이상 향상된 흡습속건 기능을 갖춘 고기능성 원사를 사용해 무더운 여름에도 쾌적한 착용감을 제공하고 사방 신축성 소재로 활동성을 높였다. 컬러는 브라이트 화이트와 네이비 등 2가지다.'메쉬 커버업 니트 베스트'는 프리미엄 쿨링 원사를 사용한 메쉬 조직으로 통기성과 땀 배출이 뛰어난 레이어링 아이템이다. 일반 니트 대비 20% 이상 가벼운 무게감이 특징이다.뉴 썸머룩 시리즈는 전국 매장과 브랜드 공식 온라인몰에서 판매한다.