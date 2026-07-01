세라젬, 웰니스 가전 ‘리플랙스 마사지 소파베드’ 출시

(사진자료4) 모델이 세라젬 '리플랙스 마사지 소파베드' 위에서 강아지와 놀고 있는 모습 0 리플랙스 마사지 소파베드. /세라젬

세라젬이 하나의 제품으로 다양한 기능을 경험할 수 있는 하이브리드 웰니스 가전 브랜드 '리플랙스(REFLAX)'를 선보임과 동시에 해당 브랜드의 첫 제품을 출시한다.1일 세라젬에 따르면 리플랙스 브랜드의 첫 제품은 2530세대를 타겟으로 소파와 마사지 베드 기능을 모두 갖춘 '리플랙스 마사지 소파베드'다.해당 제품은 사용자 맞춤 척추 마사지 기능과 공간에 조화롭게 스며드는 인테리어 친화적인 디자인을 갖춘 것이 특징이다.마사지 베드와 소파의 경계를 허문 하이브리드 콘셉트를 적용해 접었을 때는 감각적인 소파, 펼쳤을 때는 척추 라인을 따라 밀착 온열 마사지를 받을 수 있는 마사지 베드로 활용할 수 있다.28년간 축적된 세라젬만의 차별화된 척추·온열 기술력을 적용, 최대 65도까지 올라가는 직가열 온열 도자로 척추 라인 전체에 집중 온열 마사지를 제공한다. 또한 척추 정밀 스캔 기술을 기반으로 체형에 최적화된 마사지와 척추 마디마디를 섬세하게 짚어주는 깊고 시원한 지압 마사지를 구현한다.마사지 모드는 건강한 하루를 위해 아침과 밤 등 일상 루틴과 마사지 부위를 고려한 15가지 맞춤 케어 프로그램으로 구성됐다.이 밖에도 △저소음 설계 △편리한 IoT 앱 △힐링 사운드 등 편의성을 높이기 위한 다양한 부가기능을 장착했다.세라젬은 신제품 출시를 기념해 세라젬 공식몰과 네이버 브랜드 스토어에 올라간 소문내기 이벤트 게시글 또는 제품 이미지를 SNS 채널에 소파베드 등 필수 해시태그를 포함해 공유하면 추첨을 통해 커피 쿠폰을 증정한다.세라젬 관계자는 "2530세대를 위한 최적의 하이브리드 웰니스 가전"이라며 "리플랙스 마사지 소파베드를 통해 세라젬만의 기술력과 함께 몸과 마음이 힐링되는 일상을 경험하길 바란다"고 말했다.