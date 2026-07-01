제10대 전반기 안산시의장에 한명훈 의원...“소통과 협력으로 신뢰받는 의회 만들 것”

사진 1 (1) 0 한명훈 안산시의회 의장(앞줄 왼쪽 다섯 번째)을 비롯한 19명 시의원들이 1일 개원식에서파이팅을 외치며 기념촬영을 하고 있다./안산시의회

10대 전반기 안산시의회를 이끌 의장에 한명훈 의원이 선출됐다. 부의장에는 현옥순 의원이 맡게 됐다.안산시의회는 1일 제10대 의회 첫 회기를 열어 의장·부의장과 상임위원장을 선출하면서 사실상의 원구성을 마쳤다.시의회는 이날 본회의장에서 개최된 제304회 임시회 제1차 본회의에서 의장·부의장 선거를 실시해 이같이 의장단을 꾸렸다.이어 기획행정위원장에 박은정 의원, 문화복지위원장에 이진분 의원, 도시환경위원장에 선현우 의원, 의회운영위원장에 이재복 의원을 각각 선거를 통해 선출했다.또 상임위원장 선거에 앞서서는 상임위원회 위원 선임의 건을 의결하고 4개 상임위원회의 위원 선임을 마무리했다.다만 각 상임위원회의 부위원장은 304회 임시회 의사일정에 따라 오는 3일 열리는 상임위원회에서 선임한다.구성된 4개 상임위원회는 △의회운영위원회는 이재복·박은정·이진분·선현우·김재국·최찬규·염정우 위원 △기획행정위원회는 박은정·현옥순·이재복·윤성영 ·이상우·유민희·안두회 위원 △문화복지위원회는 이진분·김진숙·설호영·천복희·백승희 위원 △도시환경위원회는 선현우·김재국·최찬규·염정우·윤오일·김태성 위원으로 꾸려졌다.이날 한명훈 신임의장은 당선 인사를 통해 "의장이라는 자리는 권한보다 책임이 더 크다"며 "시민의 뜻을 먼저 살피고 소통과 협력으로 신뢰받는 의회를 만들겠다"고 다짐했다. 이어 "항상 초심을 잃지 않고 시민만 바라보면서 더 낮은 자세로 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.현옥순 부의장도 "부의장이라는 막중한 책임을 부여해 주셔서 감사하다"며"의회가 불협 없이 서로 소통하고 협치해 신명나는 의정활동을 펼칠 수 있도록 의장님과 함께 가교 역할을 하겠다"고 말했다.이재복 의회운영위원장과 박은정 기획행정위원장, 이진분 문화복지위원장, 선현우 도시환경위원장도 상임위위원회 내 화합과 소통을 바탕으로 전문성을 살리는 의정활동을 펼치며 시민 복리 증진에 기여하겠다는 뜻을 전했다.