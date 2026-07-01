홍석천 “역사는 정확히 배워야…배재고 학생들 광주 찾아 사과하길”

홍석천 0 /홍석천 인스타그램

방송인 홍석천이 배재고 야구부 응원 논란과 관련해 "학생들이 직접 광주를 찾아 사과하는 것이 가장 좋은 방법"이라는 의견을 밝혔다.홍석천은 1일 자신의 인스타그램 영상을 통해 "오늘 배재고 야구 학생들의 응원 소리를 듣고 솔직히 좀 놀랐다. 학생들이 저러면 안 되는 것 아닌가라는 생각이 들었다"고 말했다.이어 "학교 측의 사과문이나 당시 상황에 대한 변명, 설명은 다 필요 없다"며 "배재고 야구부 학생들이 광주에 내려가 광주일고 학생들과 직접 이야기하고 사과한 뒤, 광주의 따뜻한 어머니들이 해주시는 밥 한 끼를 함께 먹고 돌아오면 될 것 같다"고 밝혔다.그는 "그 나이에 할 수 있는 가장 최선의 방법이자 가장 멋진 사과의 방법이라고 생각한다"며 "광주일고 학생들도 그 사과를 받아줄 것이라고 믿는다"고 말했다.또 "항상 역사는 정확히 공부하는 것이 중요하다"고 덧붙였다.이번 논란은 지난 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 배재고와 광주일고 경기에서 불거졌다.경기 도중 배재고 야구부 일부 학생 선수들이 광주일고 더그아웃을 향해 "스타벅스 가야지"라고 외친 사실이 알려지면서 논란이 확산됐다. 해당 발언은 지난 5월 스타벅스 코리아의 '5·18 탱크데이' 이벤트 논란을 연상시키는 표현으로 해석되며 5·18 민주화운동을 희화화한 것 아니냐는 비판이 제기됐다.논란이 커지자 배재고는 공식 사과문을 발표했고 학생 선수들은 1일 광주일고를 직접 찾아 사과하겠다는 뜻을 밝혔다.그러나 광주일고 측이 학생들은 사과를 받아들일 만한 마음의 준비가 되지 않은 상태이므로 오늘 방문은 재고해 달라고 요청했고 이에 따라 양측의 만남은 이날 이뤄지지 않았다.