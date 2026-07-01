닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 전남

전남도청 양대 노조 “통합특별시 성공 위해 조직 균형 배치·공정 인사 보장해야”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260701010000507

글자크기

닫기

무안 이명남 기자

승인 : 2026. 07. 01. 17:17

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

전남도청공노조
전남도청공무원노동조합과 열린공무원노동조합이 1일 오후 공동기자회견을 열고 전남광주통합특별시의 성공적인 안착을 위해 전남·광주 청사 간 균형 있는 조직 배치와 공정한 인사 원칙을 촉구하고 있다./이명남 기자
전남도청공무원노동조합과 열린공무원노동조합이 전남광주통합특별시의 안정적인 출범을 위해 전남·광주 청사 간 조직의 균형 배치와 공정한 인사 운영을 촉구했다.

양대 노조는 1일 전남광주통합특별시 무안청사에서 공동 기자회견을 열고 "대한민국 제1호 통합특별시의 성공은 지역 간 균형과 상생이 제도적으로 보장될 때 가능하다"며 이같이 주장했다.

노조는 "행정 효율성뿐 아니라 지역 간 균형 발전이 통합의 핵심 가치가 돼야 한다"며 "전남은 전국에서 가장 많은 22개 기초자치단체를 관할하고 있는 만큼 농어업, 산업, 사회간접자본(SOC), 복지 등 다양한 정책 수요와 재정 규모를 고려한 행정체계가 필요하다"고 주장했다.

특히 전남광주대전환기획위원회가 올해 하반기 통합특별시 운영을 위해 연말까지 약 4003억원의 재원 부족이 예상된다고 발표한 점을 언급하며, 이러한 재정 여건 속에서 전남의 예산과 정책을 총괄하는 핵심 기능이 광주에 집중될 경우 전남 지역의 재정 운영과 주요 현안이 상대적으로 소외될 수 있다고 우려했다.

노조는 "전남의 예산은 전남 도민의 삶과 지역 발전을 위해 우선 사용돼야 하며 특정 지역의 재정 공백을 메우는 수단으로 활용돼서는 안 된다"며 "통합의 명분이 전남 지역민의 생계와 미래를 위축시키는 결과로 이어져서는 안 된다"고 강조했다.

이어 기획·예산·인사·조직 등 이른바 '기관 유지 핵심기능'은 통합특별시의 주요 의사결정을 담당하는 핵심 권한인 만큼 이를 특정 청사에 집중 배치할 경우 행정 주도권 편중은 물론 지역 간 불균형과 상대적 박탈감이 심화될 수 있다고 지적했다.

양대 노조는 전남도청공무원노동조합이 지난 6월 18일부터 22일까지 조합원 2,183명을 대상으로 실시한 설문조사(참여 1326명) 결과도 공개했다. 조사에서는 응답자의 69%가 특정 지역으로의 조직·인사 쏠림을 가장 큰 우려 사항으로 꼽았다.

박성일 전남도청공무원노조 위원장은 "지난 6월 22일 민형배 통합특별시장 당선인을 만나 기획·예산·인사·조직 등 기관 유지 핵심기능의 균형 있는 배치를 공식 요청했지만 현재까지 명확한 입장이 제시되지 않고 있다"고 밝혔다.

또 "통합특별시 출범 초기부터 균형과 공정성이 확보되지 않으면 지역 공무원 간 갈등과 불신이 심화돼 조직 융합과 안정적인 행정 운영에 차질을 빚을 수 있고, 이는 결국 행정서비스의 질 저하로 이어질 수 있다"고 주장했다.

양대 노조는 "우리는 통합을 반대하는 것이 아니라 성공적인 통합을 요구하는 것"이라며 "기획·예산·인사·조직 등 핵심 기능은 전남·광주 청사에 균형 있게 배치하고 인사와 보직도 균등하고 공정한 원칙에 따라 운영해야 한다"고 촉구했다.

이어 "대한민국 제1호 통합특별시의 성공 여부는 특정 지역에 권한을 집중시키는 것이 아니라 지역 간 균형과 상생을 제도적으로 보장하는 데 달려 있다"며 "특별시장과 인수위원회는 기관 유지 핵심기능의 균형 배치 원칙을 조속히 확정해 발표해야 한다"고 요구했다.

양대 노조는 "공무원도 특별시민"이라며 "정당한 요구가 끝내 외면되고 광주 중심의 조직 운영이 강행될 경우 전 조합원의 뜻을 모아 광역·기초단체와 상급단체 등과 연대해 모든 수단을 동원한 합법적인 총력투쟁에 나설 것"이라고 밝혔다.
이명남 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기