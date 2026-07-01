제5대 여주시의회 닻 올렸다…“시민 목소리 담는 열린 의회”

박두형 의장·진선화 부의장 선출…현장 소통·정책 대안 중심 의정 예고

260701 제5대 여주시의회 개원식 (28) 0 박두형 여주시의회 의장(가운데)이 1일 열린 제5대 시의회 개원식에 시의원들과 기념촬영을 하고 있다. /여주시의회

여주시의회가 제5대 전반기 의회를 공식 출범시키고 시민 중심의 새로운 의정활동 시작을 알렸다.여주시의회는 1일 제81회 임시회를 열고 전반기 의장단 선거를 실시해 박두형 의원을 의장으로, 진선화 의원을 부의장으로 각각 선출했다.박 의장은 제4대 시의회 후반기에 이어 다시 의장으로 선출되면서 연속으로 전반기 의회를 이끌게 됐다.이날 오후 열린 개원식에는 이충우 여주시장을 비롯해 시 간부 공무원과 관계자들이 참석해 제5대 의회의 출발을 축하했다.새롭게 구성된 제5대 여주시의회는 박두형 의원(국민의힘·재선), 진선화 의원(더불어민주당·재선), 경규명 의원(국민의힘·재선), 이재덕 의원(더불어민주당·초선), 조장연 의원(국민의힘·초선), 이하정 의원(더불어민주당·초선), 정희라 의원(국민의힘·초선) 등 7명으로 구성됐다.재선 의원과 초선 의원이 함께 참여하면서 의정 경험과 새로운 정책 감각을 조화롭게 운영할 수 있을 것으로 기대된다.박 의장은 개원사를 통해 "시민의 생활 현장에서 직접 목소리를 듣고 작은 불편까지 살피는 의회를 만들어 가겠다"며 "집행부와 협력할 부분은 함께하고, 감시와 견제라는 의회 본연의 역할도 충실히 수행하겠다"고 말했다.