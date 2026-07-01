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산업 자동차

르노코리아, 6월 4651대 판매…내수 4대 중 3대 하이브리드

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남현수 기자

승인 : 2026. 07. 01. 17:14

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내수 3400대·수출 1251대…필랑트·그랑 콜레오스 판매 견인
폴스타4 수출 1034대…국제 정세 영향으로 선적 일정 조정
[사진자료] 르노 필랑트(Renault FILANTE) 주행 사진
르노코리아는 국내 시장에 하이브리드 파워트레인을 앞세워 판매에 힘을 싣고 있다./르노코리아
르노코리아가 지난 6월 내수 3400대, 수출 1251대 등 총 4651대를 판매했다. 내수 판매 차량 4대 중 3대는 하이브리드 모델이 차지했다.

르노코리아는 6월 내수 3400대와 수출 1251대를 기록해 총 4651대를 판매했다고 1일 밝혔다.

내수는 전월 대비 17.5% 증가했다. E세그먼트 크로스오버 필랑트가 1324대로 가장 많이 판매됐고, D세그먼트 SUV 그랑 콜레오스 1313대, 쿠페형 SUV 아르카나 763대가 뒤를 이었다. 전월 대비 판매량은 필랑트 10.2%, 그랑 콜레오스 5.2%, 아르카나 71.8% 각각 증가했다.

하이브리드 모델 판매도 확대됐다. 6월 하이브리드 판매는 총 2529대로 전체 내수 판매의 약 75%를 차지했다. 필랑트는 판매된 전량이 하이브리드 모델이었으며, 그랑 콜레오스는 판매량의 88.5%(1162대), 아르카나는 43대가 하이브리드 모델이었다.

르노코리아는 그랑 콜레오스 '60일 반납 보장 프로그램'을 비롯해 고객 체험 기회를 확대하는 다양한 마케팅 활동을 이어갈 계획이다.

수출은 총 1251대를 기록했다. 차종별로는 폴스타4가 1034대로 대부분을 차지했으며, 그랑 콜레오스(수출명 뉴 콜레오스) 135대, 아르카나 76대가 선적됐다.

르노코리아는 "불안정한 국제 정세에 따라 생산 및 선적 일정을 조정하고 있다"고 밝혔다.
남현수 기자

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