신용한 지사, 취임 첫 결재는 ‘츙북도 재정 정상화’

"사업 재조정, 민생분야에 재정 우선 배분"

20260701 - 제37대 신용한 충청북도지사 취임식(예술의전당, 도지사) (3) 0 신용한 민선 9기 충북도지사가 1일 취임식을 갖고, 첫번째 과제로 재정정상화 의지를 밝히고 있다. /충북도

충북도가 민선 9기 출범과 함께 재정 정상화를 도정 최우선 과제로 본격적으로 추진한다.신용한 충북도지사는 1일 취임과 함께 민선 9기 첫 결재로 '충북도 재정정상화위원회 구성 계획'을 승인하면서 건전한 재정 운영을 통한 민생 중심 도정 실현에 나선다.'재정정상화위원회'는 도지사 직속 기구로 운영되며, 지난 민선 8기 동안 확대된 지방채와 재정 부담을 종합 점검하고 지속 가능한 재정 운영체계를 마련하는 역할을 수행한다.위원회는 주요 재정 사업의 타당성과 투자 효과를 객관적으로 검토하고, 정책 효과가 낮거나 재정 효율성이 떨어지는 사업은 과감히 재조정하는 한편, 한정된 재원을 도민 삶과 직결되는 민생 분야에 우선 배분할 계획이다.민선 9기 충북도는 '충북 대전환, 민생 실용 충북'을 도정 비전으로 제시하고, 보여주기식 행정에서 벗어나 도민이 체감하는 민생 중심의 행정으로 도정 운영의 패러다임을 전환한다는 방침이다.특히, 재정 정상화를 통해 확보되는 재원은 창업과 미래 산업육성, 공공의료, 복지, 안전, 청년, 소상공인 지원 등 도민 삶의 질을 높이는 분야에 집중적으로 투자할 계획이다.신용한 충북도지사는 "도정의 출발은 재정을 바로 세우는 것에서 시작한다"며 "도민의 소중한 세금이 가장 필요한 곳에 쓰일 수 있도록 재정 운영의 원칙을 바로 세우고, 건전한 재정을 바탕으로 도민의 삶을 실질적으로 변화시키는 민생 도정을 만들어 가겠다"고 말했다.한편, 충북도는 재정정상화위와 함께 실무 전담 기구인 재정 운영 전략기획단(TF)을 운영하여 재정 건전성 확보와 재정 혁신 과제를 체계적으로 추진할 계획이다.