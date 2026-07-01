김한종 장성군수, 민선 9기 청사진 제시…반도체·첨단의료 집중 육성

"미래로 도약하는 더 큰 성장장성" 군정 비전 제시

김한종 0 김한종 장성군수가 1일 오후 군청 4층 아카데미홀에서 기자간담회를 열고 기자들의 질문에 답변하고 있다. /신동준 기자

김한종 장성군수가 1일 민선 9기 출범을 맞아 "미래로 도약하는 더 큰 성장장성"을 새로운 군정 비전으로 제시하고 미래산업과 첨단의료를 중심으로 한 지역 성장 전략을 본격 추진하겠다고 밝혔다.김 군수는 이날 군청 4층 아카데미홀에서 기자간담회를 열고 민선 8기 주요 성과와 향후 4년간의 군정 운영 방향을 발표했다.그는 민선8기 성과로 장성군 최초로 '예산 6000억원 시대', '1000만 관광시대' 달성과 △국립심뇌혈관센터 설립 확정 △고려시멘트 공장 가동 중단 △AI데이터센터 유치 △나노산단 조성 △스마트농업 육성 등을 꼽았다.이어 민선9기에는 △첨단3지구 일원에 'K-반도체 산업벨트' 구축 △국립심뇌혈관센터와 연계한 첨단의료도시 조성 △육군사관학교 장성 이전 정부와 긴밀하게 협력 △청년에 대한 지원 정책 구체화 △농업분야 고부가가치의 '미래산업' 혁신 △관광분야 백양사, 장성호, 축령산 등 자연환경을 '힐링 벨트'로 묶어 '체류형 관광힐링명소' 조성 △'맞춤 복지' 실현 등 미래산업, 첨단의료 등 7대 분야별 미래 청사진을 제시했다.그는 "이러한 미래 청사진을 실행하는 원동력은 군민의 단합된 힘에 있다"며 "소통·공감을 바탕으로 더 큰 미래를 열어 가겠다"고 밝혔다.그러면서 "장성의 힘찬 대도약을 위한 역사의 한 페이지에 여러분과 함께 할 수 있어 행복하다"면서 "장성의 전성시대을 열어가는 길에 함께 하겠다"고 덧붙였다.