영어 학습 앱 ‘싸다보카’, 서울 학교 공급 확대

개인별 맞춤형 에듀테크 지원

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/영어 학습 앱 싸다보카

영어 학습 애플리케이션 '싸다보카'가 서울 지역 학교 공급을 확대하며 공교육 현장에서 활용 범위를 넓히고 있다고 2일 밝혔다.

싸다보카는 영어 단어와 문장 학습을 지원하는 모바일 애플리케이션으로 연간 이용료는 9900원이다. 회사 측은 가격 부담을 낮춰 학생들이 지속적으로 영어 학습을 이어갈 수 있도록 서비스를 운영하고 있다고 설명했다.

회사에 따르면 최근 학교 현장에서 디지털 기기를 활용한 수업이 확대되면서 학생 개별 학습을 지원하는 에듀테크 서비스에 대한 관심도 높아지고 있다. 이에 맞춰 싸다보카는 학교 수업과 연계해 활용할 수 있도록 학습 기능을 제공하고 있다.

앱에는 학습한 단어와 표현을 일정 주기에 맞춰 다시 학습할 수 있도록 하는 자동 복습 기능이 적용됐다. 회사 측은 망각 곡선 이론을 참고해 복습 시점을 제안하는 방식이라고 설명했다.

또 인공지능(AI) 기반 질의응답 기능을 통해 학습 과정에서 발생하는 질문에 답변을 제공하는 기능도 지원한다. 학생들은 이를 활용해 학습 내용을 확인하거나 부족한 부분을 점검할 수 있다.

학습 동기를 높이기 위한 게임 요소도 포함됐다. 픽셀 아트 기반의 그래픽과 캐릭터 성장 시스템을 적용해 학습 과정에서 보상 요소를 제공하는 것이 특징이다.

싸다보카 관계자는 "학생들이 비용 부담을 줄이면서 영어 학습을 지속할 수 있는 환경을 제공하는 데 중점을 두고 있다"며 "학교 현장에서 활용 사례를 확대하고 디지털 영어 학습 플랫폼으로 서비스를 고도화해 나갈 계획"이라고 말했다.