밀양시 정기인사 후폭풍…공직사회 “원칙 훼손” 비판 확산

안병구 시장, 공언했던 승진 배제 원칙 스스로 파기

징계 경력자 감사 부서 배치 등 법령 위반 시비까지

시 "조직 쇄신 위한 결정"…인척·코드 인사 의혹은 부인

안병구 시장 002 0 안병구 밀양시장

경남 밀양시의 최근 정기인사를 둘러싸고 공직사회 안팎에서 인사 원칙과 절차를 둘러싼 논란이 이어지고 있다. 승진 기준 변경과 감사부서 인사, 특정 인사 배경 등을 두고 비판이 제기되면서 시의 인사 운영 전반에 대한 관심이 커지고 있다.공직사회에서는 이번 인사가 안병구 시장이 취임 이후 강조해 온 '공정하고 합리적인 인사' 원칙과 배치된다는 지적이 나온다. 일부에서는 전문성과 조직 안정성보다 특정 인맥이 영향을 미친 것 아니냐는 의혹도 제기하고 있다.논란의 중심에는 4급 승진 인사가 있다. 안 시장은 그동안 조직 안정성을 이유로 정년 잔여 기간이 6개월 이하인 공무원은 4급 승진 대상에서 제외하겠다는 원칙을 밝혀왔다. 그러나 이번 인사에서는 이 기준과 다른 결과가 나오면서 공직사회 내부에서는 "승진 기준이 달라졌다"는 반응과 함께 인사 원칙의 일관성에 의문을 제기하는 목소리가 나오고 있다.특정 인사를 둘러싼 의혹도 제기됐다. A씨가 면장 직무대행으로 자리를 옮긴 이후 안 시장과 인척 관계인 것으로 알려진 B씨가 인사 과정에 영향을 미친 것 아니냐는 주장이 일부에서 제기됐다. 이에 대해 시는 관련 의혹은 사실이 아니라는 입장이다.감사부서 인사를 둘러싼 논란도 이어졌다. 시는 당초 징계 처분을 받은 지 3년이 지나지 않은 C씨를 감사부서에 발령했으나, 이후 해당 인사를 취소하고 D씨를 다시 임명했다. 이 과정에서 공공감사에 관한 법률과 지방공무원 인사관리규정 취지에 맞지 않는 것 아니냐는 지적이 제기됐다.특히 7월 1일 자 인사발령 예고 이후 감사부서 인사가 변경되면서 공직사회에서는 인사 검증 과정이 충분했는지에 대한 의문도 나오고 있다.지방행정 전문가들은 인사 원칙의 일관성과 투명성이 무엇보다 중요하다고 지적한다. 한 전직 인사 공무원은 "인사는 조직 신뢰를 좌우하는 핵심 요소"라며 "기준이 흔들린다는 인식이 확산되면 조직 사기와 행정 신뢰에도 영향을 미칠 수 있다"고 말했다.지역사회에서는 이번 인사와 관련한 승진 및 전보 기준을 보다 투명하게 공개하고, 논란에 대한 설명이 필요하다는 의견도 나오고 있다.이에 대해 밀양시는 관련 의혹을 부인했다. 본지가 인사와 관련해 담당 부서에 질의했으나 공식 답변은 받지 못했다.다만 비서실장은 "이번 6개월 단기 서기관 승진 인사는 다소 논란의 여지가 있더라도 조직 쇄신을 위한 불가피한 결정이었다"고 설명했다.이어 안 시장의 인사 기조에 대해서는 "시장께서는 담당 부서의 자율성을 최대한 존중하고 있다"며 "일각에서 제기되는 인척·낙하산·코드 인사 의혹은 전혀 사실이 아니다"라고 밝혔다.