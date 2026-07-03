비긴스 바이 정샘물, TWS와 여름 캠페인 진행

'핑크 구아바 글루타치온 흔적 세럼' 소개

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비긴스 바이 정샘물이 브랜드 전속 모델 투어스와 여름 시즌 캠페인 'BLEMISH STRIKE'를 전개한다고 3일 밝혔다.

이번 캠페인은 '피부엔 순하게, 흔적엔 강하게'를 메시지로 내세워 여름철 소비자들의 피부 고민인 잡티와 색소 침착 케어를 주제로 기획됐다. 볼링 콘셉트를 활용해 피부 흔적 고민을 해결하는 과정을 시각적으로 표현한 것이 특징이다.

지난달 27일 공개된 캠페인 영상과 광고에는 '핑크 구아바 글루타치온 흔적 세럼'이 메인 제품으로 소개됐다. 해당 제품은 순도 99% 리포좀 글루타치온과 나이아신아마이드 10%를 함유한 것이 특징이라고 브랜드 측은 설명했다.

브랜드는 온라인 캠페인과 함께 오프라인 소비자 참여 프로그램도 마련했다. 지난 6월 기획세트 구매 고객을 대상으로 ARS 이벤트를 진행했으며, 당첨자 70명을 초청해 오는 7월 29일 서울 성수동 정샘물 플래그십 스토어 '성수 101'에서 팬밋업을 개최할 예정이다.

팬밋업에서는 프레스 포토콜과 매거진 인터뷰를 비롯해 다양한 현장 이벤트가 진행된다. 이와 함께 성수동 일대에서는 TWS 화보를 활용한 게릴라 포스터 이벤트와 인증 이벤트를 운영해 경품을 제공하는 등 소비자 참여를 확대할 계획이다.

정샘물 뷰티 관계자는 "브랜드가 추구하는 피부 표현과 TWS의 이미지가 자연스럽게 조화를 이루고 있다"며 "앞으로도 다양한 캠페인을 통해 소비자와의 접점을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

비긴스 바이 정샘물 제품은 정샘물 뷰티 공식 온라인몰과 올리브영 온·오프라인 매장에서 구매할 수 있다.