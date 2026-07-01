“투톱 체제 안착이 우선”… NH투증 인적쇄신 연말로 미룬다

NH투자증권의 투톱 체제가 본격화한 가운데 이번 상반기 인사와 조직개편은 '변화를 앞둔 안정'으로 요약된다.



대표 선임에 따른 승진자 3명이 배출된 것을 제외하면 올 연말 임기 만료를 앞둔 주요 임원들 모두 유임시키면서 조직 안정에 무게를 실었다. 처음 도입된 각자대표 체제인만큼 시행착오를 줄이고, IB(기업금융)와 WM(자산관리)으로 나눠진 두 부문 간 시너지를 극대화하겠다는 복안이다.



다만 연말에는 대대적인 조직개편과 임원 인사가 이뤄질 것으로 예상된다. 각자 대표로 오른 신재욱 대표와 배광수 대표는 각각 1970년생, 1972년생으로 전무·상무에서 대표이사로 승진한 인물들이다. 이 사이엔 김석찬 부사장, 이재경 부사장, 이수철 부사장 등 1966년~1969년생이 포진해있고, 전용석 전무도 1968년생이다. 통상 대표이사의 연령대가 낮아지면 임원진들의 세대교체가 이뤄지는 게 수순인 만큼, 올해 말 주요 임원들이 임기를 마치는것으로 대폭 인사가 단행될 것이란 관측이 나온다.



1일 금융투자업계에 따르면 NH투자증권은 이날 각자대표 체제 출범에 따른 조직개편과 주요 임원의 승진 및 이동 인사를 단행했다.





NH투자증권 관계자는 "사업 부문별 전문성과 책임경영을 강화하기 위해 각자대표 체제를 도입했다"며 "새 경영체제가 안정적으로 안착하고 사업 부문 간 시너지를 극대화할 수 있도록 운영체계를 지속적으로 고도화해 나갈 계획"이라고 말했다.