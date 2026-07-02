LS일렉트릭, 세계 첫 100% 직류 배전 공장 가동…AI 시대 전력시장 공략

2일 LS일렉트릭 DC팩토리 준공식 개최

에너지 효율 10% 이상 개선

ESS용 PCS, 100% 직류 전력 기반 양산

(사진1) LS일렉트릭 DC팩토리 전경 0 LS일렉트릭 DC팩토리 전경./LS일렉트릭

LS일렉트릭이 세계 최초의 100% 직류(DC) 배전 공장을 준공하고 차세대 전력 시장 공략에 나섰다. 직류 배전의 기술을 앞세워 AI(인공지능) 데이터센터와 차세대 전력 인프라 시장에서 글로벌 주도권을 확보하겠다는 전략이다.2일 LS일렉트릭은 충남 천안사업장에서 채대석 LS일렉트릭 대표이사, 이호현 기후에너지환경부 2차관, 김동철 한국전력공사 사장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 'LS일렉트릭 DC팩토리 준공식'을 가졌다고 밝혔다.이번에 준공된 LS일렉트릭 DC팩토리는 반도체 변압기(SST), 반도체 차단기(SSCB), 에너지저장장치(ESS) 등 LS일렉트릭의 직류 전용 핵심 기기가 대거 적용된 세계 최초 직류 배전 제조 시설이다. 직류 배전은 교류를 직류로 변환하는 과정에서 발생하는 전력 손실을 줄여 에너지 효율을 높이는 기술로, LS일렉트릭은 공장 운영을 통해 에너지 효율을 10% 이상 개선했다고 설명했다.공장에서는 ESS용 전력변환장치(PCS)를 100% 직류 전력 기반으로 양산하며 완벽한 직류 제조 생태계를 구현했다는 평가다. 주력 제품은 LG에너지솔루션과 공동 개발한 차세대 배터리 일체형 ESS PCS 'G2'로, 수냉식 냉각 기술을 적용해 발열 제어와 내구성을 높인 것이 특징이다.LS일렉트릭은 DC팩토리 운영 과정에서 확보한 실증 데이터와 검증된 기술 신뢰성을 바탕으로 글로벌 차세대 직류 생태계 주도권 확보에 박차를 가할 방침이다. 특히 AI 데이터센터 확산으로 초고전력·고효율 전력 인프라 수요가 빠르게 증가하는 가운데 직류 배전 기술이 차세대 전력망의 핵심 기술로 주목받고 있다고 회사 측은 설명했다.채대석 LS일렉트릭 대표이사는 "천안 DC팩토리는 100년 넘게 이어져 온 교류 중심의 전력 패러다임이 직류로 전환되는 역사적 이정표이자 제조 혁신의 결정체"라며 "차별화된 직류 기반 핵심 기기 역량과 진일보한 제조 실증 경험을 바탕으로 초고전력을 요구하는 AI 시대 전 세계 전력 시장을 선도하는 1등 기업으로 도약할 것"이라고 밝혔다.한편 이날 천안사업장에서는 기후에너지환경부와 한국전력공사가 주관한 'K-DC 산업 확산 2026' 행사도 함께 열렸다. LS일렉트릭과 한국전력공사, 한국에너지공대, LS전선, 효성중공업, HD현대일렉트릭, LG전자는 글로벌 직류기술 특화 연구단지 조성과 공동 기술 연구를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 직류 산업 생태계 확대와 기술 경쟁력 강화에 협력하기로 했다.