닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

보도자료

삼성전자, 7년 연속 시·청각 장애인에 TV 무상 보급한다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260702010000649

글자크기

닫기

연찬모 기자

승인 : 2026. 07. 02. 08:59

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

화면 캡처 2026-07-02 085758
/삼성전자
삼성전자가 7년 연속 '시각·청각 장애인용 TV 무상보급 사업' 공급자에 선정됐다.

2일 삼성전자에 따르면 43형 풀HD 스마트 TV 3만5000대를 이달 말부터 연말까지 순차적으로 사용자에게 공급할 예정이다.

시각·청각 장애인용 TV 무상보급 사업은 방송미디어통신위원회가 정보격차 해소를 위해 특화 기능을 갖춘 TV를 보급하는 사업이다. 방송미디어통신위원회 산하 시청자미디어재단이 신청자 중 우선 순위에 따라 공급 대상자를 선정한다. 저소득층 시각·청각 장애인은 무료 보급하고, 그 외 시각·청각 장애인은 일부 비용(10만원)만 부담한다.

삼성전자는 시각·청각 장애인의 정보 접근성을 높이기 위해 맞춤형 기능을 지속 강화하고 있다. 올해 보급되는 제품 역시 다양한 특화 기능을 탑재해 사용자들이 쉽고 편하게 다양한 콘텐츠를 시청할 수 있게 했다.

먼저 색약·색맹 시청자도 흑백 화면으로 바꿔주는 '흑백' 기능을 통해 방송을 보다 선명하게 시청할 수 있다. 녹·적·청색 등을 자유롭게 조정하는 '씨컬러스 모드'를 사용하면 화면 속 물체를 더 잘 구분할 수 있다.

'AI 수어 위치 자동 탐색' 기능을 이용하면 자막 위치를 이동해 수어와 자막을 동시에 편하게 시청할 수 있을 뿐만 아니라 수어 화면이 아닌 특정 영역을 확대해 저시력자의 TV 이용에 도움을 준다. 이외에도 시각 장애인을 위한 조작메뉴 음성 안내, 음성 속도·높이·성별·배경음 조절, 고대비 화면 기능 등이 있다.

청각 장애인을 위해서는 자막 분리, 자막 위치·크기 조절, 소리 다중 출력 기능 등을 적용해 시청 편의성을 높였다.

오치오 삼성전자 한국총괄 부사장은 "삼성전자는 누구나 제약 없이 TV를 통해 콘텐츠를 즐길 수 있는 환경을 조성하는 것을 책임으로 여기며 접근성 기술 개발에 힘을 쓰고 있다"며 "앞으로도 삼성 TV를 통해 자유롭게 콘텐츠를 즐길 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

시각·청각 장애인용 TV 보급 신청은 주소지 관할 주민센터나 전용 누리집에서 가능하다.
연찬모 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

SK매직 주방가전 사업 인수 2년…경동나비엔, 무엇이 달라졌나

미·이란, 도하 간접회담 종료…호르무즈 하루 1000만배럴 통과에 유가 4개월만 최저

한국만 엄격한 구속기간 ‘6개월 규정’…개정 논의는 제자리

스벅가야지 응원 논란 배재고 전국대회 출전정지 6개월…청룡기 2회전 몰수패

美 하원 법사위, 한국의 美 기업 차별에 美 가계 3800달러 피해 추계…“무역합의 위반”

보완수사 요구 ‘같은 결론’ 보내도 막을 방법 없다…‘무늬만 통제’ 우려

코스피 6%대 급락에 매도 사이드카 발동…8000선 붕괴

지금 뜨는 뉴스

기아, 연식변경 ‘2027 K5’ 출시…구매 부담은 낮췄다

주식 열기, 자녀계좌로 번졌다…미성년 증여액이 무려

4대 3 새비율…베일 벗는 삼성전자 8세대 폴더블폰

잘 팔릴 키워드 다 모였네…상반기 가장 많이 판매된 이 차

땅끝인줄 알았더니 바다의 시작… 코리아둘레길을 걷다