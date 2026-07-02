삼성전자, 7년 연속 시·청각 장애인에 TV 무상 보급한다

화면 캡처 2026-07-02 085758 0 /삼성전자

삼성전자가 7년 연속 '시각·청각 장애인용 TV 무상보급 사업' 공급자에 선정됐다.2일 삼성전자에 따르면 43형 풀HD 스마트 TV 3만5000대를 이달 말부터 연말까지 순차적으로 사용자에게 공급할 예정이다.시각·청각 장애인용 TV 무상보급 사업은 방송미디어통신위원회가 정보격차 해소를 위해 특화 기능을 갖춘 TV를 보급하는 사업이다. 방송미디어통신위원회 산하 시청자미디어재단이 신청자 중 우선 순위에 따라 공급 대상자를 선정한다. 저소득층 시각·청각 장애인은 무료 보급하고, 그 외 시각·청각 장애인은 일부 비용(10만원)만 부담한다.삼성전자는 시각·청각 장애인의 정보 접근성을 높이기 위해 맞춤형 기능을 지속 강화하고 있다. 올해 보급되는 제품 역시 다양한 특화 기능을 탑재해 사용자들이 쉽고 편하게 다양한 콘텐츠를 시청할 수 있게 했다.먼저 색약·색맹 시청자도 흑백 화면으로 바꿔주는 '흑백' 기능을 통해 방송을 보다 선명하게 시청할 수 있다. 녹·적·청색 등을 자유롭게 조정하는 '씨컬러스 모드'를 사용하면 화면 속 물체를 더 잘 구분할 수 있다.'AI 수어 위치 자동 탐색' 기능을 이용하면 자막 위치를 이동해 수어와 자막을 동시에 편하게 시청할 수 있을 뿐만 아니라 수어 화면이 아닌 특정 영역을 확대해 저시력자의 TV 이용에 도움을 준다. 이외에도 시각 장애인을 위한 조작메뉴 음성 안내, 음성 속도·높이·성별·배경음 조절, 고대비 화면 기능 등이 있다.청각 장애인을 위해서는 자막 분리, 자막 위치·크기 조절, 소리 다중 출력 기능 등을 적용해 시청 편의성을 높였다.오치오 삼성전자 한국총괄 부사장은 "삼성전자는 누구나 제약 없이 TV를 통해 콘텐츠를 즐길 수 있는 환경을 조성하는 것을 책임으로 여기며 접근성 기술 개발에 힘을 쓰고 있다"며 "앞으로도 삼성 TV를 통해 자유롭게 콘텐츠를 즐길 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.시각·청각 장애인용 TV 보급 신청은 주소지 관할 주민센터나 전용 누리집에서 가능하다.