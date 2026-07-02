KT, 삼성 ‘갤럭시 점프5’ 단독 출시…출고가 54만원대

[KT사진2] KT 전용 단말 갤럭시 점프5 라이트 그린 0 KT가 3일 전국 오프라인 매장과 온라인몰 KT닷컴에서 삼성전자 '갤럭시 점프5'를 단독 출시한다./KT

KT가 오는 3일 전국 오프라인 매장과 온라인몰 KT닷컴에서 삼성전자 '갤럭시 점프5'를 단독 출시한다.2일 KT에 따르면 갤럭시 점프5는 KT 전용 단말 '갤럭시 점프' 시리즈의 다섯 번째 모델이다. 삼성전자 갤럭시 A27-5G 모델을 기반으로 KT가 국내 단독 도입했다. 앞서 선보인 점프 시리즈는 갤럭시 M시리즈 기반이었으나, 이번에는 A시리즈로 업그레이드했다.색상은 블랙, 라이트 그린, 라이트 핑크 3종으로 출시되며 출고가는 54만5600원이다. 7월 5일까지 개통한 고객이라면 '삼성전자 감사 페스티벌'의 일환으로, 최대 10만7000원 상당의 디지털 온누리상품권 페이백을 받을 수 있다.KT는 지난해 출시한 갤럭시 점프4에서 점프 시리즈 최초로 '서클 투 서치' 등 갤럭시 AI 기능을 도입했다. 이번 갤럭시 점프5는 갤럭시 A시리즈 전용 AI 기능인 '어썸 인텔리전스'가 추가됐다. 이외에도 사진 속 불필요한 요소를 자연스럽게 지워주는 '지우개', 음성·통화 녹음 내용 텍스트 변환 및 번역 등 다양한 AI 기능을 탑재했다. 갤럭시 점프5는 6.7인치 대화면에 펀치홀 디자인을 적용해 몰입감 있는 화면을 구현했다. 카메라 성능은 5000만 화소다.갤럭시 점프5 구매 고객 선착순 1만명에게는 독서 플랫폼 '밀리의 서재' 3개월 구독권과 캐릭터 컬래버레이션 보조배터리 패키지가 제공된다. 이외에도 KT닷컴에서 갤럭시 점프5를 개통하는 고객이라면 누구나 KT 샵 휴대폰 쿠폰 5만원권과 요금 월정액의 7%를 24개월간 할인 받을 수 있다.사전예약 고객을 위한 혜택도 마련했다. KT닷컴 사전예약 구매 고객 선착순 500명에게 갤럭시 버즈3 FE를 증정하고, 사전예약 고객 전원에게 가입 요금에 따라 최대 5만원까지 카카오페이 포인트를 지급한다.손정엽 KT 디바이스사업본부장은 "앞으로도 고객 선택의 폭을 넓히고 차별화된 통신·모바일 경험을 선사하기 위해 노력하겠다"고 말했다.