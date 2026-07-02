현대위아, 장애인 표준사업장 투자…경남형 일자리 사업 참여

장애인표준사업장 '터' 지분 7.5% 투자
현대위아는 지난 1일 한국장애인고용공단과 '경남형 장애인 동행일자리 사업' 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다.
이 사업은 경상남도가 총괄하고 한국장애인고용공단, 지역 유관기관, 기업이 함께 참여하는 민관 협력형 장애인 고용 프로젝트로, 지역 내 장애인 표준사업장을 설립해 안정적인 일자리를 확대하는 것이 목표다.
현대위아는 오는 8월 문을 여는 장애인 표준사업장 '주식회사 터'에 7.5%의 지분을 투자한다.
이곳은 장애인이 미술·음악 등 문화예술 활동과 스포츠 훈련, 장애인 체육대회 참가 등을 통해 경제활동을 이어갈 수 있도록 운영된다.
투자금과 운영 지원비는 장애인 고용 확대에 활용되며, 오는 2027년까지 장애인 근로자 200명을 채용한 뒤 400명까지 확대할 계획이다.
현대위아는 과거부터 장애인 표준산업장 투자를 꾸준히 이어왔는데, 지난해에는 장애인 표준사업장인 '주식회사 재성'에 18%의 지분을 투자했다. 이곳에서 생산한 샐러드와 커피 등을 정기적으로 구매해 임직원 선물과 취약계층 지원에 활용하고 있다.
현대위아 관계자는 "경상남도에서 성장해 온 현대위아에게 경남형 장애인 동행일자리 사업은 지역사회와 기업, 공공기관이 함께 장애인 일자리를 확대하는 의미 있는 사업"이라며 "이번 협약이 고용시장 진입이 쉽지 않은 장애인에게 새로운 일자리 기회를 제공하는 계기가 되었으면 좋겠다"고 말했다.