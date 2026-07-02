닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경북

상주시, 투명페트병 무인회수기 운영…1개당 10원 적립

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260702010000662

글자크기

닫기

상주 장성훈 기자

승인 : 2026. 07. 02. 09:35

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

시청, 시립도서관 등 5곳 설치완료
clip20260702091048
투명페트병 무인회수기 설치 모습/상주시
경북 상주시는 자원 재활용률을 높이고 시민들의 자발적인 자원순환 참여를 유도하고자 '투명페트병 무인회수기' 운영을 시작했다고 2일 밝혔다.

설치 장소는 △시청(상산로 223) △시립도서관(복룡2길 22) △보건소 내 노인종합복지관 앞(중앙로 111) △국민체육센터(영남제일로 1432) △실내체육관 신관(계산동 447)이다.

시가 도입한 무인회수기는 선불형 교통카드인 '이즐(옛 캐시비)' 시스템과 연동돼 작동한다. 시민들은 스마트폰에 '모바일 이즐' 앱을 설치하거나, 실물 이즐 교통카드를 기기에 인식시켜 사용할 수 있다.

다만 이즐 시스템상의 문제로 아이폰은 앱 설치가 불가능 하며 실물 교통카드를 편의점 등에서 구입해 사용해야 한다. 실물 이즐 교통카드 가격은 종류에 따라 금액이 상이하며 일반적인 모델은 2500원부터 판매된다.

투명페트병을 투입하면 크기에 상관없이 개당 10원씩 적립된다. 적립된 금액은 대중교통(철도, 지하철, 버스) 이용은 물론, 전국 주요 편의점, 롯데리아, 파리바게트, 던킨도너츠, 베스킨라벤스 파스쿠찌 등에서 현금처럼 자유롭게 사용할 수 있다. 하지만 독과점을 막고자 1인 1일당 50개로 투입개수가 제한된다.

투명페트병 무인회수기 이용 방법은 간단하다. 내용물을 깨끗이 비우고 겉면의 라벨을 반드시 제거한 뒤 기기 화면의 안내에 따라 이즐 카드(또는 모바일 앱)를 인식시키고 페트병을 투입하면 된다. 뚜껑은 닫거나 열어도 모두 투입이 가능하며, 1회 최대 2L 크기의 생수병까지 처리할 수 있다.

다만, 분리배출 표시가 '무색페트'로 기입된 투명한 생수병과 음료수병만 수거 대상이다. 커피전문점의 투명 테이크아웃 컵은 투명하더라도 재질이 달라 수거 대상에서 제외되므로 시민들의 주의가 필요하다.

황인수 환경관리과장은 "버려지던 투명페트병이 무인회수기를 통해 의류나 가방 등으로 재탄생하는 고품질 자원이 될 뿐만 아니라, 시민들에게는 소소한 경제적 혜택으로 돌아갈 것"이라며 "무인회수기 운영에 시민 여러분의 적극적인 관심과 동참을 부탁드린다"고 말했다.

장성훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

SK매직 주방가전 사업 인수 2년…경동나비엔, 무엇이 달라졌나

미·이란, 도하 간접회담 종료…호르무즈 하루 1000만배럴 통과에 유가 4개월만 최저

한국만 엄격한 구속기간 ‘6개월 규정’…개정 논의는 제자리

스벅가야지 응원 논란 배재고 전국대회 출전정지 6개월…청룡기 2회전 몰수패

美 하원 법사위, 한국의 美 기업 차별에 美 가계 3800달러 피해 추계…“무역합의 위반”

보완수사 요구 ‘같은 결론’ 보내도 막을 방법 없다…‘무늬만 통제’ 우려

코스피 6%대 급락에 매도 사이드카 발동…8000선 붕괴

지금 뜨는 뉴스

기아, 연식변경 ‘2027 K5’ 출시…구매 부담은 낮췄다

주식 열기, 자녀계좌로 번졌다…미성년 증여액이 무려

4대 3 새비율…베일 벗는 삼성전자 8세대 폴더블폰

잘 팔릴 키워드 다 모였네…상반기 가장 많이 판매된 이 차

땅끝인줄 알았더니 바다의 시작… 코리아둘레길을 걷다