닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

LG전자, 한국서비스품질지수 가전제품 A/S부문 ‘부동의 1위’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260702010000669

글자크기

닫기

최인규 기자

승인 : 2026. 07. 02. 09:20

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

올해까지 3년 연속 1위 쾌거
AI 도입…만족도 높인 결과
[사진1] LG전자, 한국서비스품질지수 가전제품 AS 부문 3년 연속 1위
LG전자, 한국서비스품질지수 가전제품 AS 부문 3년 연속 1위 관련 사진. /LG전자
LG전자가 한국서비스품질지수(KS-SQI) 가전제품 A/S 부문에서 3년 연속 1위를 차지했다. 서비스 전반에 AI를 도입해 고객 만족도를 꾸준히 높이고 있는 점을 인정받은 결과다.

2일 LG전자는 한국표준협회 주관 '2026 한국서비스품질지수(KS-SQI)' 가전제품 A/S 부문 1위에 올랐다고 밝혔다. 한국서비스품질지수는 실제 서비스를 이용한 소비자를 대상으로 설문조사를 실시해 만족도를 측정한 지표다. 회사는 올해 고객이 원하는 서비스를 제공하는 전문성, 고객과 상호작용에서의 적극성, 서비스 환경의 외형적 측면, 사회적가치 지향성 등 주요 평가 항목에서 업계 최고 점수를 기록했다고 한다.

현재 회사는 소비자중심경영(CCM)을 기반으로 고객 목소리를 서비스 정책에 지속 반영하며 최우선으로 삼고 있다. 상담부터 수리까지 서비스 전반에 걸쳐 AI 기반 혁신 솔루션을 도입해 보다 신속하고 정확한 맞춤형 서비스를 제공하고 있다는 게 LG전자 관계자 설명이다.

AI 무인상담 서비스 AI 챗·보이스봇이 대표적이다. 이는 AI가 고객 문의를 분석해 간단한 문제는 자가 조치용 안내 콘텐츠를 제공하고, 필요시 방문 수리 접수를 유도한다. 회사는 올해 하반기부터 보이스봇이 고객의 과거 상담 내용이나 대화 의도까지 파악할 수 있도록 AI 무인상담 서비스를 고도화할 계획이다.

원격진단 솔루션 아르구스는 LG 씽큐와 연동된 제품의 상태 정보를 상담 컨설턴트에게 제공해 고객이 불필요한 방문 수리를 기다려야 하는 상황도 방지하고 있다. 예를 들어 세탁기 배수에 문제가 있다는 문의가 들어왔을 때 상담 컨설턴트는 아르구스를 통해 방문 수리가 필요한 배수모터 고장인지 제품 내 이물 제거만으로 해결할 수 있는지를 파악할 수 있다.

정재웅 LG전자 고객가치혁신부문장 전무는 "차별화된 고객경험을 제공할 수 있도록 AI 전환(AX)을을 통한 서비스 혁신을 지속할 것"이라고 말했다.
최인규 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

SK매직 주방가전 사업 인수 2년…경동나비엔, 무엇이 달라졌나

미·이란, 도하 간접회담 종료…호르무즈 하루 1000만배럴 통과에 유가 4개월만 최저

한국만 엄격한 구속기간 ‘6개월 규정’…개정 논의는 제자리

스벅가야지 응원 논란 배재고 전국대회 출전정지 6개월…청룡기 2회전 몰수패

美 하원 법사위, 한국의 美 기업 차별에 美 가계 3800달러 피해 추계…“무역합의 위반”

보완수사 요구 ‘같은 결론’ 보내도 막을 방법 없다…‘무늬만 통제’ 우려

코스피 6%대 급락에 매도 사이드카 발동…8000선 붕괴

지금 뜨는 뉴스

기아, 연식변경 ‘2027 K5’ 출시…구매 부담은 낮췄다

주식 열기, 자녀계좌로 번졌다…미성년 증여액이 무려

4대 3 새비율…베일 벗는 삼성전자 8세대 폴더블폰

잘 팔릴 키워드 다 모였네…상반기 가장 많이 판매된 이 차

땅끝인줄 알았더니 바다의 시작… 코리아둘레길을 걷다