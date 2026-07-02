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산업 제조

동국씨엠, 폐플라스틱 함량 25% 컬러강판 개발…“친환경 시장 공략”

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김소영 기자

승인 : 2026. 07. 02. 09:23

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동국씨엠
리-본 그린 컬러강판./동국씨엠
동국제강그룹의 도금·컬러강판 전문회사 동국씨엠이 자원순환형 철강소재로 시장 공략에 나선다.

동국씨엠은 리-본 그린 컬러강판의 제조 기술 수준을 대폭 향상했다고 2일 밝혔다. 폐플라스틱 원료 함량을 10% 수준에서 25%까지 확대하고 신규 디자인 매트와 스톤 타입을 구현한 것이다.

리-본 그린 컬러강판은 동국씨엠이 2023년 11월 세계 최초로 개발한 '폐플라스틱 재활용 소재를 활용한 컬러강판'이다. 재활용 소재 함량을 2.5배까지 극대화했다. 높은 폐플라스틱 재활용 원료 함량 비율에도 기존 제품과 동일한 수준의 가공성과 내구성, 외관품질을 확보했다.

동국씨엠은 단순 원료 사용량 증대에 그치지 않고 '매트'와 '스톤' 디자인을 구현했다. 신규 디자인 '매트'와 '스톤'은 자연석 질감을 강판에 그대로 구현해 건축 내외장재 시장에서 차별화 디자인 솔루션을 제공한다.

동국씨엠은 리-본 그린 컬러강판 활용 영역을 건축자재나 가전제품을 넘어 다양한 산업재 등으로 확대할 목표다. 순환 경제 기반의 친환경 제품 포트폴리오를 지속 강화할 계획이다.

이와 함께 동국씨엠은 'DK컬러 비전 2030'을 기반으로 친환경·고부가 컬러강판 개발을 확대해 2030년 컬러강판 100만톤 판매 체제를 구축할 예정이다.

최우찬 기술연구소장은 "폐플라스틱 재활용이라는 친환경 가치와 컬러강판 본연의 품질 및 디자인 경쟁력을 동시에 확보한 제품"이라며 "지속적인 친환경 소재 기술 개발로 탄소중립과 순환경제 실현에 기여하고 글로벌 친환경 컬러강판 시장을 선도해 나가겠다"고 말했다.
김소영 기자

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