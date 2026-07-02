르망24시 완주 뒷받침한 수소트럭·착용로봇… 현대차그룹 기술력 ‘지원사격’

엑시언트 FCEV 투입…탄소배출 없는 친환경 물류 수행

'엑스블 숄더' 활용해 정비 인력 피로 경감…모터스포츠 첫 실전 적용

제네시스 '박스 버기' 콘셉트 공개…미래 모빌리티 플랫폼 비전 제시

사진2) (3) 0 제네시스 마그마 레이싱팀 업무에 활용된 현대차·기아 로보틱스랩 산업용 착용 로봇인 '엑스블 숄더(X-ble Shoulder)'./현대차그룹

사진1) 0 제네시스 마그마 레이싱팀에 제공된 현대차 '엑시언트 수소전기트럭'(XCIENT Fuel Cell)./현대차그룹

사진3) (3) 0 르망 24시간 현장에서 최초로 공개된 제네시스 '박스 버기(Box-Buggy)' 콘셉트./현대차그룹

제네시스 마그마 레이싱의 르망 24시간 완주 뒤에는 현대차그룹의 수소 물류와 로보틱스 기술이 있었다. 수소전기트럭이 레이스 장비를 친환경적으로 운반했고, 산업용 착용 로봇은 정비 인력의 작업 부담을 줄이며 극한의 모터스포츠 현장을 지원했다. 현장에서는 미래 모빌리티 콘셉트인 '박스 버기'도 처음 공개됐다.2일 현대차그룹은 최근 프랑스 라 사르트 서킷에서 열린 제94회 르망 24시간 레이스에서 제네시스 마그마 레이싱을 지원하기 위해 수소 물류와 로보틱스 기술을 투입했다고 밝혔다.제네시스 마그마 레이싱은 지난 6월 13~14일(현지시간) 열린 르망 24시간 하이퍼카 클래스 데뷔전에서 'GMR-001' 하이퍼카 #19 차량이 24시간 레이스를 완주하며 한국 모터스포츠의 새로운 이정표를 세웠다.레이스 운영을 위해서는 차량 부품과 정비 장비, 엔지니어링 장비 등 대규모 물류 이동이 필수적인 만큼 현대차그룹은 엑시언트 수소전기트럭을 현장 물류에 투입했다.엑시언트 수소전기트럭은 제네시스 마그마 레이싱의 장비를 탄소 배출 없이 운송하며 모터스포츠 현장에서 수소 기반 친환경 물류의 가능성을 입증했다. 세계 최초 양산형 수소연료전지 대형트럭인 엑시언트는 현재 특장차 형태로 개발돼 스위스, 독일, 프랑스 등 유럽 5개국에서 총 175대가 운행되고 있다.24시간 동안 이어지는 레이스에서 정비 인력의 피로를 줄이기 위한 로보틱스 기술도 활용됐다.현대차·기아 로보틱스랩이 개발한 산업용 착용 로봇 '엑스블 숄더(X-ble Shoulder)'는 타이어와 장비 상·하차 작업에 투입됐다. GMR-001에 사용하는 타이어는 개당 약 13㎏에 달하며 차량 한 대당 최대 56개의 타이어를 반복적으로 교체해야 하는 만큼 정비 인력의 부담이 큰 환경이다.엑스블 숄더는 어깨 관절 부담을 최대 60%, 전·측방 삼각근 활성도를 약 30% 줄여주는 기능을 갖춰 장시간 반복 작업의 피로를 경감했다. 현대차그룹은 이번 르망 투입을 통해 착용 로봇 기술이 생산라인을 넘어 모터스포츠 현장에서도 활용될 수 있음을 입증했다고 설명했다.서킷 밖에서는 제네시스의 미래 모빌리티 비전을 담은 '박스 버기(Box-Buggy)' 콘셉트도 처음 공개됐다.VIP 의전 차량으로 운영된 박스 버기는 각 바퀴를 독립적으로 제어해 네 바퀴가 서로 다른 방향으로 움직일 수 있는 것이 특징이다. 제네시스의 두 줄 디자인과 높은 지상고를 적용한 외관을 바탕으로 르망 팬 빌리지와 경기장 곳곳을 오가며 글로벌 관람객들의 관심을 끌었다. 현대차그룹은 박스 버기를 미래 물류와 다양한 공간에서 활용 가능한 모빌리티 플랫폼의 방향성을 제시하는 콘셉트라고 설명했다.루크 동커볼케 현대차그룹 최고디자인책임자(CDO)는 "현대자동차그룹은 이번 르망 24시간 레이스에서 다양한 기술을 투입해 제네시스 마그마 레이싱의 모터스포츠 운영을 지원했다"며 "수소 기반 물류 시스템과 착용 로봇은 르망 24시간 현장의 운영 효율을 높였고, 제네시스 박스 버기 콘셉트는 고객 중심의 차별화된 경험을 제시하며 일상과 산업을 넘어 모터스포츠 무대에서도 실무 역량을 증명했다"고 말했다.