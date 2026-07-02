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티웨이항공, 소노호텔앤리조트 여름 프로모션…최대 20% 할인

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김소영 기자

승인 : 2026. 07. 02. 10:22

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티웨이항공-소노호텔앤리조트 제휴 프로모션 포스터. /티웨이 항공
티웨이항공이 여름 휴가철을 맞아 소노호텔앤리조트와 제휴 프로모션을 진행한다.

2일 티웨이항공에 따르면 오는 8월 31일까지 항공권 예약 고객에게 소노호텔앤리조트 객실 할인 혜택을 제공한다.

객실 할인은 △소노캄 제주 △소노벨 청송 △소노벨 천안 △소노벨·소노캄 델피노 △쏠비치 진도다. 주중 최대 20% 할인 혜택을 받을 수 있다.

투숙 기간은 오는 9월 30일까지이며, 티웨이항공 이벤트 페이지에서 항공권 예약 정보 입력 시 소노 숙박 할인 쿠폰 번호가 발급된다. 소노호텔앤리조트 홈페이지에서 해당 쿠폰 번호를 입력하면 쿠폰을 다운 받을 수 있다.

객실 예약 완료 후 페이지 내 티웨이항공 제휴 배너 클릭 시 항공권 예매 단계에서 쿠폰 확인이 가능하다. 쿠폰은 국내선 최대 1만원, 국제선 최대 6만원 할인이 가능하다. 탑승 기간은 일부 기간을 제외한 국내선 10월 31일, 국제선 2027년 3월 27일까지다.

티웨이항공 관계자는 "항공과 숙박을 함께 이용하는 고객들에게 실질적인 혜택을 제공하고자 이번 제휴 프로모션을 준비했다"며 "앞으로도 다양한 제휴를 통해 여행의 편의성과 만족도를 높일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
김소영 기자

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