현대건설, ‘힐스테이트 아카데미’ 1기 모집…청년 인재 양성 목표

1 0 힐스테이트 아카데미 포스터.

현대건설은 미래 건설산업을 이끌어 갈 청년 인재 양성을 위한 실무형 교육 프로그램 '힐스테이트 아카데미' 1기 교육생을 오는 8월 3일까지 모집한다고 2일 밝혔다.1기 교육생 대상자는 만 18세 이상 34세 이하의 청년이라면 누구나 참여할 수 있으며, 현대건설 기술교육원 홈페이지를 통해 접수할 수 있다. 교육은 오는 8월 11일부터 12월 22일까지다. 교육비는 전액 무료이며 훈련비와 참여 수당도 지원받을 수 있다.힐스테이트 아카데미는 고용노동부가 주관하는 'K-뉴딜 아카데미' 사업의 일환으로, 기업이 기획하고 설계한 커리큘럼을 통해 청년들이 실무에 적합한 역량을 키울 수 있도록 지원하는 교육 과정이다.현대건설이 이번에 기획하고 신설한 교육 과정은 건설 시공·공정·안전·품질 관리를 체계적으로 교육해 현장에서 전문가로 활약할 수 있도록 초점을 맞춘 것이 특징이다.또한 최근 건설산업 전반의 디지털 전환(DX) 흐름에 발맞춰 건설정보모델링(BIM), 공정 관리 소프트웨어 등 스마트건설 기술 활용 교육과 취업 지원 프로그램 연계를 통해 교육생의 실질적인 취업 경쟁력 또한 높였다.현대건설 관계자는 "회사는 전문 교육기관인 '현대건설 기술교육원'을 통해 건설 인재 양성에 힘 쏟아왔다"며 "이번 아카데미도 성공적으로 운영해 청년들이 안정적인 커리어를 쌓고, 미래 건설산업 경쟁력을 강화할 핵심 인재로 성장할 수 있도록 기여하겠다"고 말했다.