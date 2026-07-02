군, 예비군 사망사건 원인은 “입소 전부터 치료받던 췌장염”

“대부분 의혹, 사실과 달라”…의료지원 체계 부실은 개선키로

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2일 군은 최근 경기 포천시에서 발생한 예비군 사망사고의 원인은 사망자가 입소 전부터 치료받고 있던 '췌장염'이라고 발표했다. 또 최근 이 사건과 관련해 제기됐던 의혹들에 대해선 "대부분 사실과 다르다"고 해명했다.최장식 육군참모차장은 이날 서울 국방부에서 브리핑을 통해 이 같이 밝혔다. 최 차장은 "유명을 달리한 예비군의 명복을 빌며 유가족들분들에게 진심 어린 위로의 말씀을 드린다"고 밝혔다.육군은 지난 5월 12일부터 14일까지 실시된 동원예비군 훈련 2일 차 저녁에 발생한 예비군 사망사고와 관련한 조사 결과를 발표했다.고인은 저녁 식사 후 야간 훈련장소로 이동하다가 갑자기 의식을 잃고 쓰러져 인근 민간병원으로 후송됐으나 끝내 사망했다.군은 유가족 입회 하에 부검을 실시한 결과, 고인이 훈련 입소 전부터 치료받고 있던 췌장염이 사망 원인으로 판단됐다고 전했다. 더불어 민간 법의 자문기관 2개소에 의뢰해 해당 질환과 사망의 인과관계가 있다는 소견을 받았다고 설명했다.최 차장은 최근 사건과 관련된 의혹들에 대해선 "대부분 사실이 아니었다"고 해명했다. '사단장이 드론으로 감시했다'는 의혹에 대해선 "전혀 사실이 아니다"라며 "홍보 및 상황조성용으로 운용됐던 것이다. 사단장은 다른 부대 현장지도 중이었다"고 밝혔다.그러면서 "대부분 의혹들이 사실이 아님에도 불구하고 사망원인 공개와 설명이 늦어진 것은 유가족 동의 등 입장을 우선 고려했다"며 "조서와 부검에 대한 최종 분석결과를 확인하는데 상당 시간이 소요됐다"고 전했다.다만 의료지원 체계가 부실했다는 지적과 관련해선 체계를 개선하겠다고 설명했다. 군에 따르면 당시 고인이 쓰러진 뒤 안전통제 간부들이 심폐소생술을 지속적으로 실시했고 '군 응급환자 신고 앱'으로 의료종합센터·119구급대에 신고했다. 고인은 119구급차량에 의해 민간병원으로 후송됐다.최 차장은 "보완이 필요한 것으로 학인된 안전통제와 의무지원 체계와 관련해 상급부대 주도의 안전통제 강화, 건강문진표 개선, 대대단위 전담 의무지원팀 운영, 훈련여건 및 편의 보장을 위한 다양한 방안을 추진하겠다"고 밝혔다.군 관계자는 "모든 예비군 훈련장에 반드시 의무후송팀이 상주하는 등 조치를 통해 골든타임 내 최적의 응급진료가 제공될 수 있는 체계를 연내 완비하겠다"며 "대규모 야외훈련시 사단 가용 의무인력과 인접부대 의무인력, 필요시 민간 의무인력 등을 통합해 지원하겠다. 사단에 응급의료인력을 보충하고 자동제세동기를 대대급에서 중대급까지 확대 보급하겠다"고 전했다.