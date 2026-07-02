고려아연, 서스틴베스트 ESG 평가 ‘A등급’ 획득…전 분야 경쟁력 입증

이사회 내 ESG위원회 신설 등 체계 고도화

기업지배구조 핵심지표 준수율 100% 달성

고려아연 온산제련소 전경_2 0 고려아연 온산제련소 전경. /고려아연

고려아연이 국내외 주요 평가기관으로부터 지속가능경영 성과를 잇달아 인정받으며 ESG(환경·사회·지배구조) 전 분야에서 우수한 경쟁력을 입증했다.고려아연(회장 최윤범)은 올해 상반기 서스틴베스트 ESG 종합평가에서 지난해보다 한 단계 상승한 'A등급'을 획득했다고 2일 밝혔다. 국내 대표 ESG 평가기관인 서스틴베스트는 매년 상·하반기 기업의 ESG 역량을 분석해 7개 등급으로 평가하며, 고려아연은 지난해 상·하반기 'BB등급'에서 올해 'A등급'으로 올라섰다.이번 평가로 동종 업계 내 ESG 경쟁력도 크게 향상됐다. 자산 2조 원 이상의 소재 섹터 내에서 고려아연의 ESG 점수 순위는 지난해 하반기 174개 기업 중 68위에서 올해 상반기 172개 기업 중 28위로 급등했다. 전체 조사 대상 기업 중에서도 지난해 하반기 523위(1299개사 중)에서 올해 상반기 293위(1305개사 중)로 뛰어오르며 상위권에 안착했다.특히 환경, 사회, 지배구조 전 부문에서 소재 섹터 평균을 웃도는 점수를 받았다. 세부 항목 중 친환경 공급망 관리, 생물 다양성, 사회공헌 및 지역사회 분야에서는 100점 만점을 기록했으며, 혁신 활동과 공급망 관리, ESG 경영 인프라 등에서도 90점 이상의 높은 점수를 거뒀다.이 같은 성과는 전사적인 ESG 경영 체계 고도화 노력이 결실을 본 것으로 풀이된다. 고려아연은 2022년 대표이사 자문 기구로 출발한 지속가능경영위원회를 2024년 말 이사회 산하 ESG위원회로 격상했다. 이어 2025년에는 실무 단계의 신속한 실행을 지원하는 지속가능경영추진위원회를 추가로 설치하며 의사결정과 집행 구조를 탄탄히 구축했다. 지난해에는 안전보건 및 설비 분야에 역대 최대 규모인 3082억원을 투자하기도 했다.친환경 생산 환경 조성에도 속도를 내고 있다. 주요 제품인 아연·은·동은 글로벌 기관인 카본 트러스트(Carbon Trust)로부터 탄소발자국 검증 및 감축 라벨을 획득했다. 에너지 절약에 약 146억원을 투입하고 공정 폐열 회수 시스템을 통해 연간 393만톤의 스팀을 재활용하는 등 에너지 효율을 높였다. 또한 온산제련소에 국가산업단지 최초로 수소지게차 전용 충전소를 구축, 향후 디젤 지게차 30대를 수소지게차로 전면 전환해 연간 약 880톤의 온실가스를 감축할 계획이다. 지배구조 측면에서는 올해 기업지배구조 핵심지표 준수율 100%를 달성했다.국내뿐만 아니라 해외 시장에서의 평가도 긍정적이다. 세계 최대 의결권 자문사 ISS가 평가하는 'ESG Quality Score'에서 전 분야 최고 등급인 1등급을 받았다. 지난 5월 초에는 S&P글로벌이 주관하는 '다우존스 최상위기업 지수(DJBIC) 중 아시아·태평양 지수'에 국내 비철금속업계 최초로 편입되며 글로벌 ESG 투자 지수 구성 종목으로서의 가능성을 높였다.고려아연 관계자는 "ESG 경영 확대를 위한 다각적인 활동이 국내외에서 고루 인정받고 있다"며 "세계 최고 종합비철금속 제련기업으로서 현재 성과에 안주하지 않고 경제적 가치와 사회적 가치를 균형 있게 창출하기 위한 투자를 지속하겠다"고 말했다.