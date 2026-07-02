차병원, 세계 석학 모여 ‘생식 건강수명’ 미래 논한다

16~17일 판교 차바이오컴플렉스 개최

생식의학·노화 연구 권위자 한자리

폐경·난소 노화·항노화 전략 논의

주요 참석자 0 (첫째줄 왼쪽부터) 차광렬 차병원·차바이오그룹 글로벌종합연구소장, 서유신 미국 컬럼비아대학교 교수, 우리 알론 이스라엘 바이츠만연구소 교수, 브라이언 케네디 싱가포르국립대학교 교수 / (둘째줄) 전 ASRM 회장 로제리오 로보 교수, 재러드 로빈스현 ASRM CEO 교수, 페이 왕 미국 NIH 교수, 황종웨이 싱가포르국립대학교 교수./차병원

차병원이 생식 건강수명(Reproductive Longevity)을 주제로 세계적인 생식의학·노화 연구자들이 참여하는 국제 학술행사를 연다. 노화와 가임력의 연관성부터 폐경, 난소 노화, 항노화 기술까지 생식 건강수명 연장을 위한 최신 연구 성과와 미래 전략을 논의하는 자리다.차병원은 오는 16~17일 경기도 판교 차바이오컴플렉스에서 국제 학술행사인 '2026 Reproductive Aging PSRM Conference'를 개최한다고 2일 밝혔다. 이번 심포지엄은 7월 15일까지 온라인으로 신청할 수 있다.이번 컨퍼런스는 아시아태평양생식의학회(PSRM)와 공동으로 마련됐다. 차광렬 차병원·차바이오그룹 글로벌종합연구소장을 비롯해 재러드 로빈스 미국생식의학회(ASRM) CEO, 우리 알론 이스라엘 바이츠만연구소 교수, 서유신 미국 컬럼비아대학교 교수, 황종웨이 싱가포르국립대 의과대학 교수, 박상철 국제노화학회 회장 등 국내외 석학들이 참석한다.행사에서는 노화에 영향을 미치는 유전학과 후성유전학, 난자 노화와 난소 기능 저하, 생식 건강수명 연장 방안 등이 주요 의제로 다뤄진다. 특히 우리 알론 교수는 3억건 이상의 연구 데이터를 바탕으로 '폐경의 역학'을 주제로 기조강연을 진행한다. 서유신 교수는 텔로미어 유전학 연구와 폐경 시기와 건강수명 간의 연관성을 소개할 예정이다.브라이언 케네디 싱가포르국립대학교 교수는 '치료적 항노화 물질(Gerotherapeutics)과 생식 노화 중재의 미래'를 주제로 노화 조절 기술의 임상 적용 가능성을 발표한다. 로제리오 로보 미국 컬럼비아대학교 교수는 폐경 후 호르몬 치료의 예방 효과를, 재러드 로빈스 미국생식의학회 CEO는 가임력 확장(Fertility Extension)을 위한 기술 혁신과 글로벌 보건 전략을 소개한다. 황종웨이 싱가포르국립대학교 교수는 난소의 염증성 노화가 생식 건강과 건강수명에 미치는 영향을 발표할 예정이다.서유신 미국 컬럼비아대학교 교수는 "롱제비티와 생식의학 연구에 대한 차병원의 강력한 의지를 확인할 수 있는 시간이 될 것으로 보인다"고 말했다.차광렬 글로벌종합연구소장은 "생식의학과 롱제비티는 차병원이 지난 40여 년간 집중적으로 연구해 온 핵심 분야"라며 "이번 컨퍼런스는 세계 연구자들과 함께 생식 건강수명 연장이라는 과제를 논의하고, 차세대 롱제비티 연구 협력을 확대하는 계기가 될 것"이라고 말했다.