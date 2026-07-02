SK매직 얼음정수기 인기…판매량, 전년동기比 50%↑

[첨부 이미지 05] SK매직, MEGA ICE 얼음정수기 TV 광고 이미지 0 SK매직 메가 아이스 얼음정수기 TV 광고 이미지. /SK인텔릭스

SK매직 얼음정수기 판매량이 전년 동기 대비 50% 이상 급증한 것으로 나타났다.2일 SK인텔릭스에 따르면 전체 정수기 판매량 가운데 얼음정수기 비중은 40%에 이르고 있다.특히 '메가 아이스(MEGA ICE) 얼음정수기'와 한 뼘 크기의 'MEGA ICE 얼음정수기 미니(mini)'가 잇단 시장의 호응을 얻으며 판매 성장세를 견인했다.메가 아이스 얼음정수기는 제빙력과 빙질 등 얼음정수기 본연의 성능을 강화했다. 이에 일반 얼음보다 두 배 이상 큰 메가 아이스(약 25g)를 제공하며 쉽게 녹지 않아 음료의 풍미를 오래 유지할 수 있다.메가 아이스 얼음정수기 미니는 폭 19.5cm의 슬림한 한 뼘 크기를 구현해 공간 활용도를 극대화했다. 동급 최대 수준인 11g 얼음을 제공해 음료의 시원함을 오래 유지할 수 있으며 하루 최대 제빙량4.1kg(라지모드)의 제빙성능까지 갖췄다.변우석 배우를 앞세운 공격적 마케팅도 판매 증가에 영향을 끼쳤다는 평가가 나오고 있다. 변 배우가 참여한 SK매직 신규 정수기 광고 캠페인 영상은 공개 한 달 만에 유튜브와 인스타그램 합산 조회수 1280만뷰를 기록했다.SK매직 관계자는 "홈카페에 이어 하이볼·위스키 등 홈술 문화가 확산되면서 얼음의 크기와 질을 차별화한 제품이 시장에서 큰 주목을 받았다"며 "이 같은 소비 트렌드 변화가 판매 확대에도 긍정적인 영향을 미쳤다"고 설명했다.이어 "SK매직은 앞선 기술력을 바탕으로 차별화된 혁신 제품을 지속 선보이며 정수기 시장 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.