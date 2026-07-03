닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

유통 패션·뷰티

이미스, 홍대 플래그십 출점…오프라인 접점 확대

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260703001410433

글자크기

닫기

장안나 기자

승인 : 2026. 07. 03. 14:13

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

라이프스타일 브랜드 이미스(EMIS)가 3일 서울 마포구 와이즈파크 1층에 '이미스 홍대 플래그십 스토어'를 열고 오프라인 고객 접점 확대에 나선다고 밝혔다. 



홍대 플래그십 스토어는 'The New Capture of EMIS: 본질에 집중하는 새로운 여백'을 콘셉트로 조성됐다. 네온사인과 화려한 시각 요소가 많은 홍대 상권의 분위기와 대비되도록 크림·베이지 톤의 절제된 공간을 구성해 제품의 소재와 컬러, 실루엣에 집중할 수 있도록 설계한 것이 특징이다.


브랜드 측은 공간 전체를 하나의 캔버스처럼 구성해 복잡한 도심 속에서도 차분한 분위기에서 제품을 경험할 수 있도록 기획했다고 설명했다.


오픈과 함께 홍대 플래그십에서만 판매하는 익스클루시브 캡 컬렉션 5종도 선보인다. 컬렉션은 △EMIS TAG BRUSHED BALL CAP △EMIS TAG CORDUROY BALL CAP △EMIS TAG VELVET BALL CAP △EMIS TAG KNIT BALL CAP △SMALL LINE LOGO BALL CAP으로 구성됐다. 장식을 최소화하고 소재와 컬러를 강조한 디자인이 특징이다.


이 가운데 'EMIS TAG BRUSHED BALL CAP'은 사이드 라벨과 바디 컬러를 동일한 색상으로 맞춘 제품으로, 기존 볼캡의 핏을 유지하면서 다양한 스타일에 자연스럽게 어울리도록 디자인됐다. 색상은 베이지, 다크 베이지, 브라운, 차콜 등 4가지로 출시된다.


오픈 기념 프로모션도 마련됐다. 3일과 4일 이틀간 매장 방문 인증 사진을 공식 SNS에 게시한 고객을 대상으로 3일에는 볼캡, 4일에는 에코백을 각각 일 선착순 100명에게 증정한다.


또 홍대 익스클루시브 캡 컬렉션 구매 고객에게는 컬렉션의 색상을 반영한 리미티드 초콜릿 틴케이스를 일일 한정 수량으로 제공한다. 구매 금액별 사은품 행사도 함께 진행해 12만 원 이상 구매 고객에게는 'PAISLEY MINI POUCH', 20만 원 이상 구매 고객에게는 'EMIS 3-FOLD MANUAL SUN UMBRELLA'를 재고 소진 시까지 증정한다.


이미스 관계자는 "브랜드보다 고객과 제품이 먼저 드러나는 공간을 만들고자 했다"며 "홍대에서만 만나볼 수 있는 익스클루시브 제품과 함께 새로운 이미스를 경험해 보길 바란다"고 말했다.


이미스 홍대 플래그십 스토어는 3일부터 서울 마포구 와이즈파크 1층에서 운영된다.

장안나 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기