이미스, 홍대 플래그십 출점…오프라인 접점 확대

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라이프스타일 브랜드 이미스(EMIS)가 3일 서울 마포구 와이즈파크 1층에 '이미스 홍대 플래그십 스토어'를 열고 오프라인 고객 접점 확대에 나선다고 밝혔다.

홍대 플래그십 스토어는 'The New Capture of EMIS: 본질에 집중하는 새로운 여백'을 콘셉트로 조성됐다. 네온사인과 화려한 시각 요소가 많은 홍대 상권의 분위기와 대비되도록 크림·베이지 톤의 절제된 공간을 구성해 제품의 소재와 컬러, 실루엣에 집중할 수 있도록 설계한 것이 특징이다.

브랜드 측은 공간 전체를 하나의 캔버스처럼 구성해 복잡한 도심 속에서도 차분한 분위기에서 제품을 경험할 수 있도록 기획했다고 설명했다.

오픈과 함께 홍대 플래그십에서만 판매하는 익스클루시브 캡 컬렉션 5종도 선보인다. 컬렉션은 △EMIS TAG BRUSHED BALL CAP △EMIS TAG CORDUROY BALL CAP △EMIS TAG VELVET BALL CAP △EMIS TAG KNIT BALL CAP △SMALL LINE LOGO BALL CAP으로 구성됐다. 장식을 최소화하고 소재와 컬러를 강조한 디자인이 특징이다.

이 가운데 'EMIS TAG BRUSHED BALL CAP'은 사이드 라벨과 바디 컬러를 동일한 색상으로 맞춘 제품으로, 기존 볼캡의 핏을 유지하면서 다양한 스타일에 자연스럽게 어울리도록 디자인됐다. 색상은 베이지, 다크 베이지, 브라운, 차콜 등 4가지로 출시된다.

오픈 기념 프로모션도 마련됐다. 3일과 4일 이틀간 매장 방문 인증 사진을 공식 SNS에 게시한 고객을 대상으로 3일에는 볼캡, 4일에는 에코백을 각각 일 선착순 100명에게 증정한다.

또 홍대 익스클루시브 캡 컬렉션 구매 고객에게는 컬렉션의 색상을 반영한 리미티드 초콜릿 틴케이스를 일일 한정 수량으로 제공한다. 구매 금액별 사은품 행사도 함께 진행해 12만 원 이상 구매 고객에게는 'PAISLEY MINI POUCH', 20만 원 이상 구매 고객에게는 'EMIS 3-FOLD MANUAL SUN UMBRELLA'를 재고 소진 시까지 증정한다.

이미스 관계자는 "브랜드보다 고객과 제품이 먼저 드러나는 공간을 만들고자 했다"며 "홍대에서만 만나볼 수 있는 익스클루시브 제품과 함께 새로운 이미스를 경험해 보길 바란다"고 말했다.

이미스 홍대 플래그십 스토어는 3일부터 서울 마포구 와이즈파크 1층에서 운영된다.